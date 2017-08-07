أستراليا.. الجامعات: اقتطاع 1،16 مليار دولار يضر بالمجتمعات الاكثر حرمانا

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تشعر الجامعات بالقلق من أن تلحق تخفيضات الحكومة الفيدرالية المخطط لها الضرر بالمجتمعات المحرومة.

ويظهر تحليل جديد للإصلاح المخطط له للتعليم العالي أن الجامعات ستخسر مجتمعة 1.16 مليار دولار من التمويل الأساسي على مدى السنوات الأربع المقبلة مما يسمى بعائد الكفاءة الذي تريد الحكومة فرضه.

وتقول بليندا روبنسون، الرئيسة التنفيذية للجامعات في أستراليا، إن هذا يسلط الضوء على التأثير الكبير للتخفيضات على القطاع - وهو أمر بعيد عن التأثيرات الحميدة التي تعتقد أن الحكومة تحاول تصويرها.

وصرحت لـ «ايه بي ايه» قائلة «سيكون لها تأثير شديد بشكل خاص على تلك الجامعات التي تخدم بعض المجتمعات الأكثر حرمانا».

وقالت إن هذه الجامعات اقرب إلى أن تكون حديثة العهد وأصغر حجما، دون احتياطيات نقدية كبيرة أو قدرة على اجتذاب التبرعات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الأكثر قِدما.

ففي ولاية نيو ساوث ويلز، فان جامعة غرب سيدني - التي تلبي الحاجات التعليمية للعديد من الطلاب ذوي الوضع الاجتماعي المنخفض اقتصاديا الذين غالبا ما يكونون الأوَل في أسرهم الذين ينتسبون للجامعة - هي الخاسر الاكبر مع خفض 54.1 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، هذا ما تظهره ارقام جامعات أستراليا المقدمة إلى لجنة مجلس الشيوخ التي تنظر في حزمة الحكومة.

ومع ذلك، فإن نصف الجامعات العشر التي ستتأثر بالتخفيضات الأكبر من حيث القيمة المطلقة هي في مجموعة الثمانية المرموقة التي تستعين بالبحوث.

واعلن وزير التعليم سيمون برمنغهام ان التمويل الجامعي كان «نهر الذهب» لما يقرب من عقد من الزمان، وكان من المقرر أن يستمر في النمو بنسبة 23٪ أخرى على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال في تحليل الجامعات «كما تتوقع من مجموعة الضغط، هذا يُظهر جزءا واحدا فقط من الصورة»، .

وأشار الوزير إلى تحليل دائرة التعليم الذي يظهر أن التمويل لكل طالب سيكون أعلى في عام 2020 مقارنة مع عام 2011، على الرغم من أن النمذجة تظهر أيضا أنها ستكون أقل مما كانت عليه في عام 2010 أو أي عام من عام 2012.

وتجادل مجموعة الجامعات البحثية المبتكرة المكونة من ست مؤسسات في نمذجة الحكومة، قائلة إنها «تفوق البيض (over-egged)».

وتقول إن الكثير من الزيادة في التمويل لكل طالب منذ عام 2010 تأتي من الجامعات التي تسجل المزيد من الطلاب في الدورات ذات التكلفة الأعلى.

وفي الوقت نفسه، فان هذا التغيير يعني أن المؤسسات يجب أن تنفق أكثر لتغطية دراسة هؤلاء الطلاب لأن المدفوعات الحكومية لهذه الدورات ليست مفهرسة بمعدل يتناسب مع التكاليف.

وترى الجامعات ان «الطلاب يحتاجون إلى جامعات ذات موارد أفضل، وليس لدفع المزيد مقابل أقل».

وتشير التقديرات إلى أن أعضاءها سوف يفقدون 43 مليون دولار بحلول عام 2021 في ظل التغييرات الحكومية.

وبالإضافة إلى أرباح الكفاءة، تخطط الحكومة لرفع رسوم الطلاب بما يصل إلى 3600 دولار على مدى أربع سنوات وربط جزء من التمويل الجامعي بمقاييس الأداء والشفافية.

ومن المتوقع ان تكون قد رفعت لجنة مجلس الشيوخ تقريرها حول هذه الرزمة يوم الاربعاء من الاسبوع الحالي، على الرغم من ان التشريع لن يناقَش هذا الاسبوع.

أكبر الخاسرين

* جامعة موناش (فيكتوريا) - اقتطاع 57.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات

* جامعة غربل (ويسترن) سيدني (نيو ساوث ويلز) - 54.1 مليون دولار

* جامعة كوينزلاند (كوينزلاند) - 54 مليون دولار

* جامعة سيدني (نيو ساوث ويلز) - 51.7 مليون دولار

* جامعة ديكين (فيكتوريا) - 50.3 مليون دولار

* جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (كوينزلاند) - 47.7 مليون دولار

* جامعة نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز) - 47.4 مليون دولار

* جامعة غريفيث (كوينزلاند) - 47.3 مليون $

* جامعة ملبورن (فيكتوريا) - 46.5 مليون دولار

* جامعة ار أم أي تي (فيكتوريا) - 44.3 مليون دولار

* جامعة كيرتين للتكنولوجيا (غرب استراليا) - 41 مليون دولار