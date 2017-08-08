"حشرات البحر" تلتهم قدمي مراهق أسترالي

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التقط أب من ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، مقطع فيديو مروع لابنه الشاب الذي "التهمت" حشرات البحر قدميه، خلال سباحته في أحد البحار.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سام كانيزاي (16 عاما) قرر أن يسبح قليلا، بعد مبارة كرة قدم مع أصدقائه، إلا أنه خرج من شاطئ ديندي في برايتون والدم يغطي قدميه.

و"كافح" الأطباء من أجل فهم الإصابات الغامضة التي تعرض لها المراهق، مما جعل والده يحقق بنفسه في المسألة.

وتسلح الوالد بشبكة صيد وقطع من اللحم الطازج في الليلة التالية، ثم عاد إلى الشاطئ، فعثر على المئات من المخلوقات التي يعتقد أنها كانت مسؤولة عن إصابة ابنه.

وقال الأب إنه تم نقل "المخلوقات" البحرية إلى المستشفى، حيث سيتم إجراء مجموعة من الاختبارات لتحديد نوعها.

وأضاف "الشيء الواضح هو أن هذه الحشرات تحب اللحوم.. التهمت كل قطع اللحم التي جلبتها معي كما التهمت قدمي ابني".