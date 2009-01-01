أستراليا.. الحكومة ترغب بتسوية مناقشة زواج مثليي الجنس في البرلمان اواخر تشرين الثاني بفرض اقتراع وطني

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- يريد مالكولم تورنبول التصويت على المساواة فى الزواج فى اواخر تشرين الثاني/ نوفمبر فى اطار جدول زمنى يتخطى العناصر العدائية فى البرلمان.

وإذا رفض البرلمان الخيار الأول للحكومة المتمثل بإجراء استفتاء إلزامي في الأسابيع القليلة المقبلة، فستنتقل الحكومة فورا إلى الاقتراع البريدي.

وستبدأ حملة لمدة شهرين لإجراء تصويت بريدي بكلفة 122 مليون دولار في 12 أيلول / سبتمبر، على ان تُعرف النتيجة في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر وربما تصويت في البرلمان بعد 25 تشرين الثاني / نوفمبر.

ومن المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ مرة أخرى خطة الاستفتاء الكاملة، التي تبلغ تكلفتها 170 مليون دولار، كما فعل في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي. ومع ذلك، إذا تم تمريرها ودعم الناخبون زواج مثليي الجنس، سيتم وضع تغيير القانون امام البرلمان في التاريخ نفسه.

يذكر ان اليوم النهائى المقرر للبرلمان لهذا العام - وآخر فرصة لتشريع زواج مثليي الجنس - يوافق في 7 كانون الاول /ديسمبر.

والهدف من ذلك هو تسوية القضية وإنهاء الصدام بين المعسكرين المتنافسين داخل حزب الاحرار الذي يهدد قيادة السيد تورنبول وسلطته ويطغى على جدول الأعمال السياسي للحكومة.

كما ستصطدم خطة رئيس الوزراء مع الرفض المؤكد من حزب العمال وسوف يكون بمقدور السيد تورنبول القول أن الائتلاف وفر أفضل فرصة لإصلاح قانون الزواج.

وقد نشهد نهاية الصراع حول سياسة الزواج التي بدأت في 11 أغسطس / آب 2015، عندما عقد رئيس الوزراء آنذاك طوني أبوت اجتماعا استمر ست ساعات لنواب المقاعد الخلفية في الائتلاف للبحث بشأن فرض سياسته بإجراء استفتاء.

وقال السيد تورنبول للصحفيين، «اساسا، القيادة السياسية هي النزاهة والثقة»، مؤكدا أنه كان يقف عند السياسة التي عرضت على الناخبين فى انتخابات العام الماضي.

بيد أن السيد تورنبول لم يذكر على وجه التحديد الاقتراع البريدي أثناء الانتخابات.

وقال ماثياس كورمان، وزير المالية، إن الأموال التي يحتفظ بها مكتب الإحصاءات الأسترالي ستستخدم في عملية الاقتراع البريدي.

وقال السناتور كورمان، وهو ايضا وزير المالية، ان العملية ستكلف 122 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء انه سيصوت بنعم بينما قال السناتور كورمان إنه سينتظر ما يقرره الشعب.

وتقول جماعات المؤيدة للمساواة في الزواج أنها ستطعن في الشرعية الدستورية لتمويل الاستفتاء البريدي.

وتعتقد الحكومة أن استخدام اموال مكتب الاحصاء الاسترالي يتعارض مع ذلك ايضا.

وسيعمل اختصاصيو الإحصاء مع مسؤولين من مفوضية الانتخابات الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء تورنبول ان الحجة الواهية ضد الاقتراع البريدي هى ان الناخبين لن يتمكنوا من اجراء مناقشات محترمة حول هذه المسألة خلال حملة اقتراع البريد التي تستمر شهرين. وتخشى سلطات الصحة العقلية ومجموعات المثليين من أن تكون هناك هجمات شخصية على انصار المساواة في الزواج.