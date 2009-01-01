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اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
سيدني- رويترز: ألقت الشرطة في استراليا ودبي وهولندا القبض على 17 شخصا وصادرت قرابة طنين من المخدرات في مداهمات قالت الشرطة الاتحادية الاسترالية إنها نجحت في تفكيك عصابتين إجراميتين من الشرق الأوسط.
وذكرت الشرطة الاتحادية أنها اعتقلت في عمليات متزامنة تسعة رجال وامرأة في سيدني اليوم الثلاثاء كما اعتقلت شرطة دبي خمسة رجال.
وفي الوقت نفسه اعتقلت السلطات في هولندا رجلين أشارت مزاعم إلى أنهما مسؤولان عن إمداد عصابة تتخذ من استراليا مقرا لها بالمخدرات.
وقال نيل جوجان مساعد مفوض الشرطة الاتحادية في بيان "إن من نزعم أنهم جزء من هذه العصابة شخصيات من داخل الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط ومعروفون جيدا لدى الأجهزة الأمنية. وعلى مدى عقود تباهت هذه المجموعة بنشاطاتها وثرواتها وقالت إنها فوق القانون".
وأضاف جوجان "اليوم بات من الواضح أنهم ليسوا كذلك".
وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية إنها داهمت 32 منزلا في سيدني وأصدرت 52 مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء في إطار أحد أكبر الهجمات على الجريمة المنظمة على الإطلاق في استراليا.
وبدأ التحقيق في منتصف عام 2016 مستهدفا جماعات الجريمة المنظمة التي تحاول استيراد كميات ضخمة من المخدرات والتبغ وفقا للسلطات.
وذكر المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الاسترالية أن حاوية كانت تحمل مخدرات صودرت في هولندا في يوليو تموز فيما أفادت مزاعم بأنها كانت في طريقها إلى استراليا.
وأشارت الشرطة الأسترالية إلى أن سلطات هولندا صادرت 1.8 طن من أقراص النشوة و136 كيلوجراما من الكوكايين و15 كيلوجراما من بلور الميثامفيتامين.
وقدرت الشرطة الاتحادية الأسترالية قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها بما يصل إلى 810 ملايين دولار استرالي (642 مليون دولار).
كما قالت السلطات إنها صادرت نحو سبعة ملايين دولار استرالي نقدا وفي شكل ممتلكات بمدينة سيدني في إطار العملية.
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