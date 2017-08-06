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الجمهورية الأسترالية
أعاد زعيم المعارضة الفيدرالية العمالي بيل شورتن إحياء النقاش حول تحويل أستراليا إلى جمهورية. شورتن وفي كلمة له في العشاء الذي أقامته "حركة الجمهورية الأسترالية" في ملبورن أواخر الشهر الماضي، قال إنه في حال فوز العمال في الإنتخابات الفيدرالية القادمة سوف يطرح الموضوع لإستفتاء عام خلال فترة الحكم الأولى، وكان شورتن قد صرح أمام مؤتمر حزب العمال في ولاية كوينزلند أن عملية التصويت ستكون على مرحلتين حيث سيطرح على الشعب في المرحلة الاولى سؤال بسيط ومباشر تكون الإجابة عليه بنعم أم لا، والسؤال هو، هل أنت/ أنتِ على أستعداد لدعم تحويل أستراليا إلى جمهورية ويكون على رأسها أسترالي؟
وفي حال فوز الإستفتاء سيتمّ تحديد كيفية إختيار الرئيس في المرحلة الثانية ويضيف شورتن أنه متفائل بنجاح الإستفتاء.
غامزاً من قناة رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول دون أن يسميه قال شورتن:"نحن لسنا اليزابثييون (نسبة إلى الملكة اليزابث)، نحن أستراليون ورئيس الدولة يجب أن يكون أسترالي". وكان تيرنبول قد صرح أثناء زيارته الأخيرة إلى بريطانيا الشهر الماضي أنه "اليزابيثي" لكنه يؤيد تحويل أستراليا إلى جمهورية بعد وفاة الملكة أو في حال تنازلها عن العرش.
الجدير ذكره أن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول هو من مؤسسي حركة الجمهورية الأسترالية وكان يشغل منصب رئيس الحركة عام 1999 وقد قاد تيرنبول حملة تحويل أستراليا إلى جمهورية خلال الإستفتاء الذي جرى في ذلك العام.
شورتن أعتبر إن إحياء النقاش حول تحويل أستراليا إلى جمهورية لا يعتبر عدم إحترام للملكة التي يكنّ لها إحتراماً شخصياً كبيراً، كما لا ينبغي لأستراليا أن تنتظر وفاة الملكة للحديث بالموضوع.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل أستراليا جاهزة للإنتقال إلى النظام الجمهوري وهل هذا الموضوع هو من الأولويات لدي المواطنين؟
يقول زعيم المعارضة الفيدرالية مستبقاً أي إنتقاد: "أعرف أن مسألة تحويل أستراليا إلى جمهورية قد لا تكون من الأولويات لكل الأستراليين، لكن لا أقبل المنطق الذي يقول لا يمكن نقاش هذا الأمر حتى تُحَل كل المشاكل التي تواجه الوطن". ووعد شورتن بتعيين وزير خاص بمسؤولية محددة للجمهورية في حال فوزه بالإنتخابات القادمة.
نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الوطني بارنبي جويس سخر من خطة بيل شورتن لإجراء الإستفتاء حول الجمهورية معتبراً أن هذا الإقتراح لن يؤمّن الوظائف للمواطنيين، ولن يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، ورأى أن المواطنون مهتمّون بفاتورة الكهرباء والوظائف وأعتبر أن مسالة الجمهورية ليست من الامور الضاغطة الآن.
خطة زعيم المعارضة تتماشى في خطوطها العريضة مع الخطة التي وضعتها حركة الجمهورية الأسترالية التي تفضل إجراء الإستفتاء الأول عام 2020 والثاني عام 2022. وفي مقالة له في صحيفة ذي صن هيرالد 6/8/2017 ص 27 رحّب رئيس حركة الجمهورية الاسترالية بيتر فيتزسايمون بموقف بيل شورتن مضيفا أنه يخجل بمن يقولون بأننا لا نستطيع أن نحكم أنفسنا وقال أنه يعتقد ان الوقت قد حان لتعديل الدستور الذي ينص ويشدد على أن يكون رأس الدولة 100% إنكليزي، وعدّد فيتزسايمون بعض إنجازات الأستراليين في عدة مجالات سواء كانت الإقتصادية والعلمية والرياضية…
من ضمن صفقة توليه منصبه عام 2015 بالإنقلاب الحزبي %
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عباس علي مراد
استرالي من اصل لبناني مواليد عيترون هاجر الى استراليا في العام 1988 كاتب واعلامي نشر عدة مقالات في صحف الاغتراب اللبناني عمل مع اذاعة اس بي اس ناشط اجتماعي.
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