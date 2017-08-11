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أستراليا تؤكد دعمها للولايات المتحدة في مواجهة أي ضربة كورية شمالية
(أ ف ب) أكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول اليوم الجمعة دعم بلاده للولايات المتحدة في حال تعرضها لضربة كورية شمالية، بعد إعلان بيونغ يانغ عن خطة مفصلة لإطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.
ويأتي هذا الدعم الأسترالي للولايات المتحدة وسط حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكوريا الشمالية التي كان قد توعدها بـ«الغضب والنار».
وقال تورنبول في حديث إذاعي «ليس للولايات المتحدة حليف أقوى من أستراليا».
وأضاف «لدينا معاهدة أنزوس، وإذا حصل اعتداء ضد أستراليا أو الولايات المتحدة فإن كل منهما سيأتي لمساعدة الآخر».
وتم توقيع هذه المعاهدة في العام 1951 من جانب واشنطن وولينغتون وكانبيرا.
وفي العام 1986 علق الأميركيون تنفيذ هذه المعاهدة مع نيوزيلندا، لكنها لا تزال سارية المفعول بين الولايات المتحدة وأستراليا.
وأضاف تورنبول «إذاً يجب أن نكون واضحين جداً. في حال حصول ضربة كورية شمالية ضد الولايات المتحدة، فسيتم الاستناد إلى معاهدة أنزوس وستُقدم أستراليا المساعدة للولايات المتحدة».
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