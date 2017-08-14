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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

أستراليا: سكان أصليون يفرضون رسوماً على السائحين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 122
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أستراليا: سكان أصليون يفرضون رسوماً على السائحين

سيدني - د.ب.أ: أفاد الإعلام الأسترالي، أمس، بأن تجمعاً من السكان الأصليين يعيش في منطقة شمال غرب أستراليا المنعزلة، قد أصبح الأول الذي يفرض رسوماً على السائحين الراغبين في زيارة أراضيها التقليدية. وبدأ «تجمع وونومبال جامبيرا للسكان الأصليين»، وهم المالكون التقليديون للأراضي النائية الواقعة شمال بلدة بروم على الساحل الشمالي الغربي لأستراليا، فرض رسوم على ركاب السفن السياحية، مقابل زيارة الشلالات المثيرة والكهوف المليئة بفنون الأحجار في المنطقة.

 

وسيدفع مشغلو السفن والقوارب التي تنقل السائحين إلى المنطقة 200 دولار أسترالي (158 دولاراً أميركياً) مقابل توقف السفينة الواحدة خلال الموسم السياحي الحالي، ولكن بحلول عام 2019، سيتم دفع 152 دولاراً عن كل سائح.

 

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