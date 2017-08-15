أستراليا.. بورك: حكومة تورنبول اصبحت فاقدة الشرعية... برنابي جويـس بين فـكي «كـماشة» ازدواجية الجنسية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- اعلنت الحكومة ان برنابي جويس سيتخذ «خطوات عاجلة» للتخلي تماما عن الجنسية النيوزيلندية.

وقد ظهر يوم الاثنين الماضي ان نائب رئيس الوزراء، زعيم الحزب الوطني، برنابي جويس، هو مواطن مزدوج الجنسية مما يجعله يخالف المادة 44 من الدستور مما يعرّض اغلبية مالكوم تورنبول بمقعد واحد للخطر.

فصباح يوم الاثنين الماضي، كشف السيد جويس للبرلمان أنه علم الأسبوع الماضي (ما قبل الماضي) أنه يمكن أن يكون مواطنا نيوزيلنديا ايضا عن طريق النسب عن طريق والده.

وبعد ساعات قليلة، أكد وزير الشؤون الداخلية النيوزيلندي بيتر دان (Dunne) أن السيد جويس مواطن نيوزيلندي بموجب قانون الجنسية لعام 1948. وقال السيد دان للصحفيين المحليين إن قانون التاج (Crown Law) قد تفحص الظروف وأكد مواطنة السيد جويس.

كما اكد رئيس الوزراء النيوزيلاندي بيل انغليش الوضع المشكوك فيه قائلا «انه مواطن نيوزيلندي».

ومع ذلك، فقد دعم رئيس الوزراء مالكولم تورنبول السيد جويس، وقاوم دعوات حزب العمال للتنحي جانبا إلى أن تنظر المحكمة العليا في وضعه.

وأعلن النائب العام جورج برانديس أنه يتوقع أن تبرئ المحكمة السيد جويس.

وصرح السناتور برانديس لمجلس الشيوخ بان هناك «اختلافات وقائعية وقانونية» بين قضية نائب رئيس الوزراء وقضية الوزير مات كانافان الذى تنحى جانبا عندما كُشفت جنسيته المزدوجة.

وقال السيناتور برانديس، في حديث إلى سكاي نيوز، إن الجنسية المزدوجة قد لا تكون خرقا واضحا للمادة 44 «في ظروف معينة».

وقال «يجب ان يكون هناك اعتراف واعٍ ... حتى في قضية مثل جويس، ففور علمه بهذا بعد ظهر الخميس، كان ذلك بمثابة صدمة كاملة له».

وقد رد حزب العمال بغضب على إعلان السيد جويس بأنه على أساس المشورة القانونية من المحامي العام، سيواصل شغل منصب نائب رئيس الوزراء ويواصل التصويت على التشريع في البرلمان.

وقال طوني بورك، مدير أعمال المعارضة، إنه يجب على السيد جويس أن يتنحى جانبا ولا يصوت على التشريع حتى تصدر المحكمة العليا حكما بشأن أهليته.

واعلن بورك «هذه حكومة بلا شرعية».

وتأتى هذه الدعوة اثر استطلاع اجرته شركة نيوز كورب الاسترالية شارك فيه اكثر من 44 الف شخص واظهر ان غالبية الاستراليين يعتقدون انه يجب ان يتنحى.

وقال السيد جويس للبرلمان «اتصلت بي المفوضية العليا النيوزيلندية بعد ظهر يوم الخميس الماضي لتقديم المشورة لي على أساس المشورة الأولية من وزارة الشؤون الداخلية، التي تلقت استفسارات من حزب العمال النيوزيلندي، اعتبروا أنني قد اكون مواطنا من حيث النسب او التحدّر النيوزيلندي.. وغني عن القول، لقد صدمت لتلقي هذه المعلومات. لقد كنت دائما مواطنا أستراليا، ولدتُ في تامورث، تماما كما ولدت والدتي وجدتي لوالدتي منذ 100 عام».

واضاف يقول «لم يكن لي ولا لوالدي أي سبب للاعتقاد بأنني قد أكون مواطنا لبلد آخر».

وتمتلك الحكومة أغلبية مقعد واحد في مجلس النواب. وبموجب المادة 44 من الدستور، يصبح المواطنون في بلد آخر غير مؤهلين لشغل مناصب منتخبة.

وإذا اصبح جويس غير مؤهل للجلوس في البرلمان، فإن الحكومة سوف تفقد هذه الأغلبية.

ودافع رئيس الوزراء عن السيد جويس في حوار ناري.

وقال السيد تورنبول «إذا اصبح المواطن الأسترالي المولود هنا مواطنا لبلد ما، غير مؤهل للبرلمان لأن قانون بلد أجنبي فرض الجنسية الأجنبية عليه دون علمه، بسبب تحدره من والد/ة، او جد/ة، بصراحة، فان الملايين من الاستراليين يمكن أن يكونوا غير مؤهلين للجلوس في البرلمان».

وتابع يقول «بناء على نصيحة من المحامي العام، فإن الحكومة واثقة جدا بأن المحكمة لن تجد عضو مقعد نيو إنغلاند غير مؤهل للبقاء في البرلمان».

وقام حزب العمال بمحاولة لمنع السيد جويس من التحدث في وقت الأسئلة، مقدما اقتراحا بعدم احقيته وذلك بعد ثوان فقط من محاولة نائب رئيس الوزراء الرد على احد الأسئلة.

وجلس السيد جويس الذى يواجه لعبة البوكر خلال الجلسة بينما يطرح حزب العمال سؤالا بعد سؤال حول جنسيته وحقه فى الجلوس فى البرلمان على رئيس الوزراء.

وقال السيد جويس، الذي ولد في أستراليا في عام 1967، انه يعتبر نفسه من الجيل الاسترالي الخامس.

ومع ذلك فان والده ولد في نيوزيلندا وجاء إلى أستراليا في عام 1947 كموضوع بريطاني، حيث ان الجنسية النيوزيلندية والأسترالية لم تكن قد وُجِدت رسميا حتى عام 1948.

وفصّل موقع حكومة نيوزيلندا للجنسية وجوازات السفر «إذا كنت قد ولدت في الخارج وكان أحد والديك على الأقل مواطنا نيوزيلاندا بالميلاد أو المَنح، فأنت مواطن نيوزيلندي حسب النسب او التحدّر».

غير أن السيد جويس اعترض على ذلك في البرلمان، قائلا إن حكومة نيوزيلندا ليس لديها سجل يعترف به قانونا كمواطن.

وقال للبرلمان انه «بناء على المشورة القانونية القوية التي حصلت عليها الحكومة طلب مني رئيس الوزراء أن أظل في منصب نائب رئيس الوزراء ومواصلة واجباتي الوزارية».

وتمت احالة قضية السيد جويس إلى المحكمة العليا من قبل وزير الحكومة كريستوفر باين.

وفيما كان يحيل القضية قال السيد باين للبرلمان: «لقد حان الوقت لكي تتاح للمحكمة العليا الفرصة لاتخاذ قرار بشأن ما تعنيه المادة 44 (1) من الدستور في العصر الحديث».

وقال «لاننا واثقون جدا من وضع نائب رئيس الوزراء، سوف يستمر بشكل تام وكامل كعضو عن مقعد نيو انغلاند، فى مجلس النواب ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للزراعة والموارد المائية».

بدوره قلل وزير الخزانة سكوت موريسون من التهديد لأغلبية حكومة تورنبول.

وقال موريسون للصحفيين فى البرلمان «لا تقفزوا الى استنتاجات حول هذا الامر وافعلوا ما هو مناسب وهذا ما فعله نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء.. ببساطة خذوا الخطوة التالية.. هذا لا يصرف الحكومة عمّا نركز عليه».

وكانت هناك أيضا أسئلة جديدة حول الجنسية بالنسبة لعدد من النواب، بمن فيهم أنطوني ألبانيز وجاستين كيي (Keay).

وفي مؤتمر صحفي عقد في كانبيرا، نفى السيد ألبانيز وجود أي علامات استفهام بشأن وضعه.

وقال «ظروف ولادتي هي أن لدي والدا واحدا، وهناك والد واحد قانونيا على شهادة ولادتي، فوالدتي ولدت ... في المستشفى نفسه الذي ولدتُ فيه في دارلينغهيرست (في سيدني).. والداها ولدا هنا ووالدهما جميعا ولدوا هنا أيضا».

اما أهلية السيدة كيي فهي موضع شك حيث أنها تلقت تأكيدا فقط بأن جنسيتها البريطانية قد تخلت عنها في 11 تموز من العام الماضي، أي بعد أسبوع من الانتخابات الفيدرالية.

ولكن بما انها كتبت إلى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة للتخلي عن جنسيتها البريطانية في 23 ايار واستلمت الاستمارة في 31 ايار، قد تكون مشمولة ببند اشتراط أن على المرشحين للانتخابات «اتخاذ جميع الخطوات المعقولة» للتخلي عن جنسيتهم المزدوجة.

وتأتي هذه الازمة على خلفية استقالة نائبين من حزب الخضر بسبب حيازتهما جنسية مزدوجة، وتمت إحالة النائب الوطني ووزير مجلس الوزراء مات كانافان وعضو حزب «أمة واحدة» السيناتور مالكولم روبرتس إلى المحكمة العليا.

وأكد مكتب النائب الاحراري في ولاية كوينزلاند بيرت فان مانن (Bert van Manen)، المؤهل تلقائيا للحصول على الجنسية الهولندية حسب النسب، لنيوز كورب أستراليا أن جنسيته لن تحال إلى المحكمة العليا.

وقد تلقى السيد فان مانين تأكيدا من السلطات الهولندية بأنه لا يحمل جنسية بلدها.

كما اكد نائب احراري اخر هو جايسن فالينسكي انه ليس مواطنا مزدوج الجنسية حسب النسب.

وتأكد السيد فالينسكي من السلطات البولندية الشهر الماضي بأنه لا يحمل جنسية بلدها.

وكتب رئيس الوزراء إلى زعيم المعارضة بيل شورتن يدعوه إلى «تسمية أي عضو في حزب العمال من أعضاء مجلس الشيوخ قد تثار حول ظروفه أسئلة».

وفي رد مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي، قال السيد شورتن إن لدى حزب العمال «أصعب العمليات موضع التطبيق»، وأنه «سوف يرفض بأدب» الطلب.

جدول زمني للفوضى

استقال عضو مجلس الشيوخ في حزب الخضر السيناتور سكوت لادلام يوم 14 تموز. بسبب حيازته الجنسيتين الاسترالية النيوزيلندية.

وبموجب المادة 44 من الدستور، يجعل ذلك غير مؤهل لشغل مناصب منتخبة.

استقالت عضو مجلس الشيوخ الخضر السيناتور لاريسا ووترز يوم 18 تموز.

انسحب وزير الموارد من الائتلاف ماثيو كانافان في 25 تموز. وكانت والدته قد تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية لابنها ولها في عام 2006 دون علمه.

واحال حزب امة واحدة عضو مجلس الشيوخ مالكولم روبرتس الى المحكمة العليا للحكم في ما اذا كان يحمل الجنسيتين الاسترالية والبريطانية عندما ترشح للبرلمان.