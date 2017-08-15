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أستراليا: البنك المركزي يحذر من بدء انخفاض نشاط البناء
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- حذر البنك الاحتياطي من أن نشاط البناء قد يبدأ بالانخفاض حيث ينخفض عدد موافقات البناء السكنية من ذروته في عام 2016.
وتأتي الرسالة، التي صدرت في محضر اجتماع البنك المركزي لشهر آب يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من توقعات (BIS) أوكسفورد إكونوميكس انخفاض 31 في المئة في مستوى المساكن التي يتم بناؤها، وذلك من ذروة 230 ألفا إلى 160 ألف مسكن في غضون ثلاث سنوات.
ويشير محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي إلى نمو الأجور المنخفضة باعتباره أحد المخاطر الرئيسية للاقتصاد الأسترالي.
وأي انخفاض في مستوى البناء قد يعرض عشرات الآلاف من فرص العمل للخطر.
ويقدر مكتب الإحصاء الأسترالي أن كل مليون دولار ينفق على البناء السكني يولد 17 وظيفة بدوام كامل.
وقال مجلس البنك إن عدد الموافقات الجديدة على المباني السكنية قد تراجع منذ عام 2016، وأشار الأعضاء إلى أنه إذا بقيت الموافقات عند المستويات الحالية، فإن نشاط البناء قد يبدأ أيضا في الانخفاض.
ويتوقع الاقتصاديون في أوكسفورد إكونوميكس انخفاضا لم نشهد له مثيلا في المباني السكنية منذ منتصف التسعينات وإدخال ضريبة السلع والخدمات في عام 2001.
ورأت كريستينا كليفتون، الخبيرة الاقتصادية في بنك الكومنولث، إنها تعتقد أن دورة البناء السكنية الاخيرة قد بلغت ذروتها.
وقالت «نعتقد أن الانكماش سيكون تدريجيا، ونحن نتوقع هبوطا في نشاط البناء السكني على مستوى عال خلال عام 2017 وحتى عام 2018».
واضافت قائلة إنها تتوقع أن تشهد نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، حيث حدثت معظم طفرة البناء، فترة هي الأصعب، ولكن هذا سوف تقابله أسواق التوظيف القوية في كل ولاية.
كما شدد البنك المركزي على ارتفاع مستويات ديون الأسر التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 190 في المئة من دخل الأسرة.
وقال مجلس البنك المركزي ان اسعار المنازل ما زالت تنمو بقوة فى سيدنى وملبورن، وفى الوقت الذى تباطأ فيه نمو الاقراض للمستثمرين، واصل الائتمان السكنى الشامل تخطي النمو فى الدخل.
وأشار إلى «الحاجة إلى الموازنة بين المخاطر المرتبطة بالديون المنزلية المرتفعة في بيئة تضخم منخفضة» باعتبار ذلك أحد المبررات الرئيسية لإبقاء أسعار الفائدة رهن الانتظار عند 1.5 في المئة هذا الشهر.
وتراهن الأسواق أنها ستبقى على انتظار لمدة 12 شهرا أخرى، وهو افتراض أن الحاكم فيليب لوي لم تثبط الهمم في اجتماع لجنة الاقتصاد الحكومية الأسبوع الماضي.
وفى اجتماع اخر متفائل اثارت المحاضر الثقة المتزايدة بان اقتصاد استراليا سيتعزز ويستفيد من الارتفاع العالمى.
وارتفع الدولار الاسترالي الى 78.77 سنتا بعد صدوره، وذلك من 78.69 سنتا أميركيا عند إغلاق يوم الاثنين.
وقال المجلس إن «العمالة زادت في كل ولاية منذ بداية عام 2017، بما في ذلك النمو القوي في الولايات التي تعتمد على للتعدين».
وتابع يقول انه «خلال هذه الفترة، تم إنشاء حوالي 165 ألف وظيفة بدوام كامل، وارتفعت المشاركة في القوى العاملة كما ارتفع متوسط ساعات العمل.»
وعلى الصعيد العالمي، ركز المجلس بشكل خاص على الحفاظ على مستويات النمو فى الصين.
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