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أستراليا.. المهاجرون مثل الخلايا السرطانية تتزايد وتنمو لتقتل صاحبها!
إذا لم تضع السلطات حداً للهجرة فإن الثورة ستندلع في استراليا وسوف تنتشر اعمال العنف في الشوارع : هذا ما يدعيه الثري ديك سميث في حملة اعلانية ممولة منه بقيمة مليون دولار . لنستمع الى آراء المستمعين حول ادعاءاته .
طرح برنامج الصباح حملة المليونير الأسترالي ديك سميث الداعية الى الحد من الهجرة الى أستراليا لئلا تنشب ثورة عنيفة في البلاد للنقاش في فترة الحوار المباشر وكانت هذه الباقة من الآراء . واللافت ان وصف سميث للمهاجرين بأنهم كالخلايا السرطانية التي تنمو وتتزايد وتقتل الجسم الذي يأويها استفزت المستمعين الذين عبروا عن آرائهم في هذا التسجيل .ويدعي سميث بأن النمو السكاني هو المشكلة الكبرى التي تعاني منها استراليا وهو وراء ارتفاع اسعار المنازل وارتفاع كلفة المعيشة اليومية وأنه يجب على السلطات خفض اعداد المهاجرين قبل فوات الآوان.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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