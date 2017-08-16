أستراليا: ميكائيليا تحيل شورتن على خلفية ماضيه النقابي الى مفوضية تسجيل التنظيمات

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- سيتم التحقيق مع زعيم حخزب العمال الفيدرالي بيل شورتن على خلفية التبرع من الأموال النقابية التي يزعم أنه قدمها إلى مجموعة الناشطين في الجبهة اليسارية GetUp! حين كان مسؤولا في نقابة العمال الأستراليين.

غير ان نائبة زعيم المعارضة تانيا بليبرسك رفضت هذا التحرك واصفة اياه بأنه علامة اخرى للهستيريا التي تعاني منها حكومة تورنبول.

وقد أحالت وزيرة العمل ميكائيليا كاش القضية إلى مفوضية تسجيل التنظيمات بعد أن حصلت على تقارير تفيد بان النقابة قدمت نحو 100 ألف دولار لمجموعة الدعوة اليسارية GetUp عندما أُنشِئت عام 2005

كما كان السيد شورتن أيضا واحدا من أعضاء مجلس الإدارة الأصلية لمجموعة GetUp.

وانتقدت نائبة زعيم حزب العمال تانيا بليبرسك القرار معتبرة اياه الهاء متعمدا عن مشاكل الحكومة، نظرا للسحابة التي تحوم حول مصير نائب رئيس الوزراء برنابي جويس.

وقالت السيدة بليبرسك للصحفيين في كانبيرا يوم الاربعاء «أنا لست قلقة على الإطلاق. أعتقد أننا سوف نرى هستيريا متزايدة من الحكومة».

وقال متحدث باسم زعيم حزب العمال ان الدعم الاسترالي لـ GetUp! تم إقراره من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد.

وأشار خمسة أعضاء على الأقل من اللجنة التنفيذية في ذلك الحين على السيد شورتن لرفع هذه المسألة، ولكن ليست لديهم ذاكرة حول أي موافقة رسمية.

وتريد السيناتور كاش التأكد مما إذا كان التبرع قد جرى التصريح به بشكل صحيح ووفقا لقواعد الاتحاد.

واعلنت «إن فشلهم في تقديم هذه المعلومات يشير بقوة إلى أن لديهم ما يخفونه».

وقالت السناتور كاش ان لدى المفوضية صلاحية الحصول على المعلومات.

كما قدم زميلها في حزب الاحرار اريك ابيتز (Eric Abetz) وهو وزير عمل سابق، إحالته الخاصة.

وجاء في احالته ان»احتمال إساءة استخدام اموال اعضاء نقابة العمال الاستراليين لإنشاء الجبهة اليسارية المعروفة باسم GetUp! أمر بالغ الخطورة».