أستراليا: بيشوب تهاجم وونغ متهمة اياها بالتحريض في قضية جنسية برنابي جويس النيوزيلاندية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- اتهمت وزيرة الخارجية جولي بيشوب وزيرة الظل في حزب العمال بيني وونغ بـ «التحريض» على خلفية تحقيق نيوزيلاندا بشأن جنسية برنابي جويس النيوزيلاندية.

وتأتى هذه التحذيرات بعد ان حذرت وزيرة الخارجية الثلاثاء من ان العلاقات الاسترالية النيوزيلاندية «تعرضت للخطر» بتورط حزب العمال الاسترالي في هذه المسألة.

وفي هذه الاثناء اكد نائب رئيس الوزراء جويس انه تخلى عن جنسيته النيوزيلاندية.

وستستمع المحكمة العليا في بريزبن، في 24 آب الحالي الى مسألة جنسية جويس، إلى جانب جنسية أربعة سياسيين فيدراليين آخرين.

واستهدفت وزيرة الخارجية السناتور وونغ صباح الاربعاء بعد ان كشفت ان كبير موظفي مكتبها ماركوس غانلي تحدث مع النائب العمالي النيوزيلاندى الذى اثارت تساؤلاته امام البرلمان النيوزيلندي التحقيق في وضع جنسية جويس النيوزيلاندية.

وقالت السيدة بيشوب لـ «سكاي نيوز»: «اليوم اكتشفنا أن بيني وونغ غاطسة الى عنقها.. لقد نظمت ما وصفه حزب العمال النيوزيلندي نفسه بانه سلوك خاطئ وغير مقبول - سلوك لكان ينبغي أن لا يحدث أبدا».

وتابعت تقول «كان خطأ وغير مقبول ابدا التحريض من قبل بيني وونغ باستخدام عضو في البرلمان النيوزيلاندي لطرح أسئلة في البرلمان النيوزيلاندي تهدف بوضوح إلى تقويض نائب رئيس وزراء أستراليا وتقويض الثقة في الحكومة الاسترالية».

وقالت السيدة بيشوب إن «المتسولين يعتقدون» أن السيناتور وونغ لم تكن تعرف أن رئيس موظفيها كان يتصل بنائب حزب العمال النيوزيلاندي.

وهاجم كل من رئيس الوزراء مالكولم تورنبول والوزيرة جولي بيشوب حزب العمال يوم الثلاثاء واتهماه بـ «التآمر» مع حزب العمال النيوزيلاندي

وحاولت الحكومة وقف العمل الاعتيادي لمجلس الشيوخ الاربعاء لمناقشة تدخل السناتور وونغ - وهو أمر كان من الممكن أن يختطف مجلس الشيوخ لساعات - ولكن المحاولة فشلت بـ 34 مقابل 29 صوتا.

وقد ردت السيناتور وونغ على هذه الادعاءات قائلة ان «وضع الكيوي (النيوزيلاندي) تحت سرير حملة الخوف» هي اعمال حكومة يائسة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ انه ليس لديها علم بالاسئلة التى طرحها البرلمان النيوزيلاندي الى ان انتشرت القصة يوم الاثنين.

واعترفت بأنه «من غير الحكمة» أن يتحدث السيد غانلي عن قوانين المواطنة، ولكن كان ونائب حزب العمال النيوزيلاندي كريس هيبكينز يتكلمان كزميلين.

وصرحت السيناتور وونغ للصحفيين فى كانبيرا «ليس خطأنا ان يكون والد برنابي جويس قد وُلد فى نيوزيلندا».

وقالت «لم اكن على علم بان هذه الاسئلة قد طرحت في البرلمان الا بعد ان انتشرت هذه القصة فى استراليا يوم الاثنين».

واضافت «لم يكن رئيس موظفيَّ على علم بان هذه الاسئلة قد طرحت الا بعد ان انتشرت هذه القصة يوم الاثنين.. بعد ذلك اتصل بزملائه في نيوزيلندا، بمن فيهم السيد هيبكينز.

وقالت «لم يطلب في اي مرحلة من مراحل هذه المحادثة تقديم هذه الاسئلة (امام البرلمان».

وقالت زعيمة حزب العمال النيوزيلندي جاسيندا اردرن الثلاثاء انها وحزبها ليس لديهم معرفة بقضية السيد جويس الى ان انتشرت في وسائل الاعلام بعد ظهر الاثنين، لكنها اعترفت بانه لم يكن ينبغي على النائب طرح هذا السؤال.

وفى الوقت نفسه قال الوزير النيوزيلندي بيتر دان (Dunne) ان الاستفسارات الاعلامية الاسترالية اثارت بحث الحكومة (النيوزيلاندية)لسجلاته واى ادعاء بان هبكينز قد استقصى او تحرى عنه في القضية هو «محض هراء».

وستحدد المحكمة العليا ما اذا كان يحق للسيد جويس وعضوي حزب الخضر السابقين في مجلس الشيوخ لاريسا ووترز وسكوت لادلام وعضو مجلس الشيوخ في حزب «امة واحدة» مالكولم روبرتس والوزير السابق مات كانافان، الجلوس فى البرلمان بموجب المادة 44 من الدستور بسبب ازدواجية الجنسية.

وقد استقال كل من ووترز ولادلام من مجلس الشيوخ، وتنحى السيناتور كانافان جانبا عن مجلس الوزراء بانتظار نتيجة المحكمة.

وقال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول إنه يتوقع أن تقوم المحكمة بتبرئة زعيم الحزب الوطني، لأن المادة 44 لا يمكن قراءتها حرفيا.