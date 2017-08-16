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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

شرطة أستراليا تشتبه فى علاقة ترامب بالمافيا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 159
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شرطة أستراليا تشتبه فى علاقة ترامب بالمافيا

كشفت وسائل إعلام أسترالية أن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز نصحت، عام 1987، السلطات المحلية برفض طلب دونالد ترامب بناء كازينو فى مدينة سدنى، بسبب علاقته بالجريمة المنظمة.

 

واستندت صحيفة "ذا استراليان" على وثائق مناقصة جرت قبل 30 عاما لبناء كازينو فى أكبر المدن الأسترالية.

 

وقالت فى هذا الشأن إن "مشاريع دونالد ترامب الخاصة ببناء وإدارة أول كازينو فى سدنى كان قضى عليها من طرف حكومة نيو ساوث ويلز، استنادا إلى تقرير للشرطة، تضمن تحذيرا من صلات للرئيس الأمريكى الحالى بالمافيا".

 

وكانت تقدمت لبناء الكازينو فى سدنى أربع مجموعات شركات، بينها مجموعة شكلها دونالد ترامب، الذى كان يملك فى ذلك الوقت كازينو فى أتلانتيك سيتى، وشركة البناء الأسترالية "Kern Corporation"، "كيرن كوربوريشن".

 

واستشهدت الصحيفة الأسترالية بنص أعدته الشرطة لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز ورد فيه أن "أتلانتيك سيتى، هو نموذج مشبوه لسدنى، ونرى أن مجموعة "كيرن كوربوريشن"، يجب أن تُستثنى من قائمة المترشحين بسبب صلات ترامب بالمافيا".

 

ولاحقا، تخلت سلطات الولاية الأسترالية تماما عن تنفيذ هذا المشروع، وأول كازينو فى سدنى ظهر فقط فى العام 1997، أى بعد نحو 10 أعوام.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية

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