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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

أستراليا تعلن عن خطة لتنظيم التعامل بالعملات الإلكترونية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 128
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أستراليا تعلن عن خطة لتنظيم التعامل بالعملات الإلكترونية

أعلنت أستراليا عن خطة لتنظيم تعاملات العملات الإلكترونية؛ وذلك للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنضم بذلك إلى الصين واليابان في مجال مكافحة تنظيم تلك العملات.

 

وقال وزير العدل في أستراليا، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن التهديد الذي تمارسه الجرائم المالية يتصاعد باستمرار، مشيراً إلى أن "المجرمين يسعون إلى استغلالها بشكل شائن"، نقلا عن محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

 

وأضاف أن وقف حركة الأموال للمجرمين والإرهابيين "جزء حيوي من دفاعات الأمن القومي"، ونتوقع أن تتوافق الأعمال المنظمة في أستراليا مع نظامنا الشامل".

 

واقترحت الحكومة الأسترالية مجموعة من الإصلاحات التي من شأنها أن تغلق الفجوة في التنظيم، متوقعاً أن تمتثل الشركات المنظمة في أستراليا "لنظامنا الشامل."

 

ويهدف مشروع قانون الإصلاح إلى تعزيز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ومنذ بداية العام الجاري شهدت العملات الإليكترونية ارتفاعات ضخمة وقياسية، حيث صعدت عملة "البيتكوين" على سبيل المثال بأكثر من 300% منذ بداية العام، ويستغل "الهاكرز" تلك العملات في مطالبة الشركات بدفع فدية لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن بعض مستنداتها.

 

وكان بنك الشعب الصيني أعلن في يناير وفبراير الماضي، أنه يحقق في عملة "البيتكوين"، وذلك بعد تحذيرها بأنه سيوقفها إذا انتهكت أنظمة مكافحة غسيل الأموال، مما دفع تبادل تلك العملات إلى تحسين أنظمتها.

المصدر: وكالات

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