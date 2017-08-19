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جرحى بحادث دهس في سيدني
أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، السبت 19 أغسطس/آب، جراء حادث اصطدام سيارة بالمشاة في شارع مزدحم بمدينة سيدني الأسترالية.
ووفقا للشرطة، فإن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، بسبب وعكة صحية مفاجئة، ما تسبب في اصطدامه بمجموعة من المشاة، لينتهي به الأمر بواجهة مطعم في شارع فيكتوريا في تشاتسوود، وهي منطقة تجارية وسكنية كبرى في الساحل الشمالي السفلي لسيدني.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة لا تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان لها: "إن الحادث لم يكن عملا متعمدا، ويعتقد أن الرجل عانى من وعكة صحية".
CHATSWOOD | Patients wheeled into ambulance as crowd watches on. Accident believed to be caused by medical episode @7NewsSydney pic.twitter.com/sdXNbKuFYq— Laura Banks (@laurakatebanks) August 19, 2017
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