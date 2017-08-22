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أستراليا.. موقف للباص خارج باب بيتك: مواصلات عند الطلب قيد العمل الآن
سيستفيد مستخدمو المواصلات في سيدني من خيارات أكثر حتى ممّا هو متاح لهم لغاية الآن، وذلك بإطلاق أول سلسلة من نوعها من تجارب المواصلات العامة عند الطلب التي تجلب الباص إلى باب بيتك.
وقال وزير المواصلات والبنى التحتية أندرو كونستانس إن الرحلات التجريبية هي الأولى من نوعها في نيو ساوث ويلز وإنها ستغيّر إلى الأفضل طريقة انتقال الناس في كل أنحاء سيدني.
وقال السيد كونستانس: "لدينا أفلام عند الطلب، ومأكولات عند الطلب، وأخيرًا سيكون في نيو ساوث ويلز مواصلات عند الطلب أيضًا".
ستبدأ تجارب المواصلات عند الطلب في المنطقة الشمالية الغربية، والمنطقة الجنوبية الغربية، والمنطقة الغربية، والضواحي الشرقية، والشواطئ الشمالية، ومنطقة صذرلند، والساحل الأوسط، اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر وستتيح للزبائن حجز المواصلات من منازلهم أو من نقاط قريبة منها إلى مراكز المواصلات المحلية أو مراكز أخرى بما فيها المستشفيات.
وقال السيد كونستانس: "تمثّل هذه الرحلات التجريبية بداية مستقبل مواصلاتنا في نيو ساوث ويلز. تخيّل أنك لن تحتاج إلى فحص مواعيد المواصلات لأنك تعرف أن خدمتك ستكون موجودة في الزمان والمكان حسب حاجتك".
ستكون منطقة التوظيف الرئيسية في مكواري بارك ضمن المجموعة الأولى من تجارب المواصلات عند الطلب، بتوفّر خدمة لنقل العاملين المقيمين ضمن مسافة 15 كيلومترًا من المنطقة في مطلع 2018، حيث ستبدأ تعرفات السفر من 2,60 دولار. وستتولّى شركة Keolis Downer تقديم هذه الخدمة باستخدام أسطول يتألّف من ثماني عربات مواصلات مقفلة صغيرة (ميني فان) وست باصات صغيرة (ميني باص) وعربة مجهّزة بمرتقى لاستخدام كراسي العجلات في أوقات الذروة وما حولها خلال أيام الأسبوع العادية.
وقال نائب منطقة رايد السيد فيكتور دومينللو إن الخدمة ستعزّز الطاقة للمقيمين في المنطقة قبل البدء بسيدني مترو شمال غرب في عام 2019.
وقال السيد دومينللو: "سيشجّع هذا الأمر مزيدًا من الناس على ترك سياراتهم واستخدام المواصلات العامة، وسيؤدي إلى جلب خدمات إضافية إلى منطقة التوظيف هذه السريعة النمو".
يُذكر أن كلاً من هذه التجارب ستكون فريدة من حيث أنه سيكون لها نظام تسعيرها الخاص تتراوح الأسعار بموجبه بين 2,60 دولار و5,60 دولار للرحلة المقياسية. وسيتمكّن الزبائن من حجز رحلاتهم عبر الإنترنت أو الهاتف أو بواسطة تطبيق.
ستكون المناطق الأخرى المشمولة في المجموعة الأولى من تجارب المواصلات عند الطلب هي:
· بنكستاون: خدمة باص عند الطلب لزوّار ومرضى ومستخدَمي مستشفى بنكستاون تعمل 18 ساعة في اليوم. تبدأ الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر. السعر المقياسي هو 4 دولارات. (شركة باصات بانشبول، باص واحد)
· إدموندسون بارك: خدمة لأخذ الزبائن من المنازل أو مناطق قريبة منها وإنزالهم عند محطة القطار. تبدأ الخدمة في أوائل 2018. السعر المقياسي 3,10 دولار. (شركة "إنترلاين"، باصان صغيران (ميني باص)).
· الشواطئ الشمالية: خدمة تنقل الزبائن من بالم بيتش إلى نورث نارابين إلى مواقف الباصات على خط ب في الشواطئ الشمالية. تبدأ الخدمة في أواخر 2017. السعر المقياسي 3,10 دولار. (شركة Keolis Downer، 8 عربات)
· منطقة صذرلند: خدمة لنقل الزبائن من المنازل أو مناطق قريبة منها في جنالي وست وسيلفانيا وكارينبا وغايميا ونقلهم إلى مراكز المواصلات أو المتاجر المحلية. تبدأ الخدمة في تشرين الثاني/نوفمبر. السعر المقياسي 2,60 دولار. (شركة Transdev، 5 باصات صغيرة (ميني باص)).
· مانلي والضواحي الشرقية: خدمة لنقل الزبائن من المنازل أو مناطق قريبة منها ونقلهم إلى محطتَي إدجكليف وبونداي جنكشن، وإلى مراكب النقل البحري في أرصفة مراكب النقل إلى مانلي وروز باي. تبدأ الخدمة في تشرين الثاني/نوفمبر. السعر المقياسي 3,10 دولار. (شركة Transdev، 6 باصات صغيرة (ميني باص)).
· وذريل بارك وغرايستاينز: خدمة لربط مناطق التوظيف بمحطات تبديل المواصلات الخاصة بـ T-Way. تبدأ الخدمة في أواخر 2017. السعر المقياسي 3,10 دولار. (شركة إندي لينك بواسطو أنظمة الترتنزيت، 5 باصات صغيرة (ميني باص)).
· الساحل الأوسط: خدمة لأخذ الزبائن إلى محطة ووي ووي من أماكن في شبه جزيرة ووي ووي. تبدأ الخدمة في أوائل 2018. السعر المقياسي 3,10 دولار. (النقل الاجتماعي للساحل الأوسط، 5 باصات صغيرة (ميني باص)).
ستستخدم دائرة مواصلات نيو ساوث ويلز البيانات المجمّعة من التجارب لتخطيط تحسينات المواصلات العامة في كافة مناطق سيدني.
ستكون كل الخدمات التجريبية في هذه التجارب خدمات إضافية منفردة ولن تؤثّر على أية خدمات باص محلية موجودة.
صورة تراكبية لشخص يستخدم تطبيق بنكستاون عند الطلب:
https://www.dropbox.com/s/5zjgzowde37348l/On%20demand%20apps.mp4?dl=0
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