سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- من الممكن ان يخضع متلقو بدلات الرعاية الاجتماعية (السنترلينك) في جنوب غرب سيدني بشكل عشوائي لاختبار تعاطي المخدرات وذلك منذ بداية العام المقبل.

ومن المقرر ان تعلن حكومة تورنبول ضاحيتي كانتربري - بانكستاون المنطقة الاولى من بين ثلاث مناطق لاجراء اختبار تجريبي مثير للجدل حول تعاطي المخدرات للباحثين الجدد عن عمل.

ويعود السبب في اجراء هذا الاختيار إلى العدد الكبير من المعتمدين الجدد على السنترلينك وإلى زيادة عدد متعاطي مخدر الآيس في مستشفيات المنطقة.

وقال وزير الخدمات الاجتماعية كريستشن بورتر ان الاختبار يركز على مساعدة الباحثين عن عمل على التغلب على مشاكل المخدرات وتأمين العمل.

واوضح الوزير بورتر قائلا: «الامر لا يتعلق بمعاقبة أو الوصم بالعار للأشخاص الذين يواجهون حاجزا في الحصول على عمل يتمثل في تعاطي المخدرات».

وأضاف يقول «نريد مساعدة الناس في هذه الحالة. ويؤدي عدم القيام بذلك ببساطة إلى ترك الأشخاص لخطر دورة الاعتماد على الرعاية الاجتماعية».

وتعتزم الحكومة طرح التجربة التي تستمر لعامين في ثلاثة مواقع اعتبارا من كانون الثاني، حيث سيخضع للاختبار نحو 5 آلاف شخص من بينهم حوالي 1750 شخصا من كانتربري-بانكستاون.

ويعارض حزبا العمال والخضر هذه الاختبارات، لذا ستحتاج الحكومة إلى دعم اعضاء الاحزاب الصغيرة والمستقلين في مجلس الشيوخ ليخرج هذا البرنامج الى أرض الواقع ويرى النور.

وستختبر هذه الخطة، التي انتقدها، على نطاق واسع، دعاة الرعاية الصحية والمجموعات الطبية منذ اعلانها فى موازنة ايار الماضي، تعاطي القادمين الجدد الى السنترلينك للمواد غير المشروعة بما فى ذلك مخدرات الآيس والاكستاسي والماريجوانا.

والاشخاص الذين يثبت تعاطيهم مخدرات سيتم تحويلهم إلى بطاقات الرعاية غير النقدية ويحظر عنهم اي مدفوعات نقدية، في حين أن أولئك الذين يفشلون أكثر من مرة فستتم إحالتهم إلى اختصاصيين طبيين للتقييم والعلاج.

وسيتم تخصيص ما يصل إلى 10 ملايين دولار لدعم الباحثين عن عمل الذين تكون نتيجة اختباراتهم إيجابية أكثر من مرة.

واعتمادا على نوع الاختبار الذي يتم اختيار الشخص له، فإنه إما أن يجري في مركز سنترلينك المحلي أو في منشأة قريبة.

وتقول الحكومة ان جميع الاختبارات سوف تجرى على انفراد من قبل «ممثل مؤهل ومناسب» من مكتب متعاقد معه لاجراء اختبار المخدرات ولن يتم تقاسم النتائج مع الشرطة.

وهناك ما يقرب من 12 ألف شخص على نيوستارت وبدلات الشباب (Newstart and Youth Allowance) في كانتربري بانكستاون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 346 ألف نسمة مع حوالي 5600 متلقي جديد لبدلات الرعاية الاجتماعية (السنترلينك) في المنطقة كل عام.

وارتفع عدد الباحثين عن عمل في كانتربري - بانكستاون الذين منحوا إعفاءات بسبب الإدمان على المخدرات بنسبة 162.5 في المئة خلال 18 شهرا حتى كانون الأول 2016، وفقا لما ذكرته إدارة الخدمات الإنسانية.

و12.1 في المئة من حالات الاستشفاء ذات صلة بالميثامفيتامين لسكان نيو ساوث ويلز الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وما فوق في 2015-16 كانت في مرافق ضواحي جنوب غرب سيدني الصحية المحلية.

واعلن وزير الخدمات الانسانية آلان تودج ان الاستراليين سعداء بمساعدة هؤلاء الذين تعثر حظهم.

ولكن السيد تودج استطرد قائلا «الا انه لا يجوز ان يعمل الاستراليون ويدفعوا الضرائب لدعم عادات تعاطي المخدرات لدى الآخرين».