أستراليا: حصة نيو ساوث ويلز من حالات الانفلونزا الـ 88 ألفا في البلاد أكثر من النصف

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- اصيب عشرات آلاف المواطنين في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز بالانفلونزا الأكثر تدميرا هذا العام التي اجتاحت البلاد والتي لم تشهد مثيلا لها منذ سنوات.

تم تسجيل ما يقرب من نصف حالات الانفلونزا، التى بلغت 88357 حالة فى استراليا هذا العام حتى الان، في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقد أفرغ موسم الإنفلونزا الفصول الدراسية في جميع أنحاء سيدني وأجبرت الشركات على توظيف موظفين مؤقتين لملء الشواعر بسبب المرض.

وقالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز إن الموسم سبق السنوات السابقة في بلوغ ذروته، مع وصول ما يقرب من 10،000 شخص الأسبوع الماضي إلى أقسام الطوارئ في جميع أنحاء الولاية بسبب أعراض الانفلونزا. وقد اصيب اكثر من 42 الف شخص بهذا المرض.

وقالت الدكتورة فيكي شيبرد مديرة قسم الأمراض السارية في دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز: «لقد حضرت أعداد كبيرة الى أقسام الطوارئ للعناية من أعراض الأنفلونزا او تشبهها خلال الأسبوع الماضي».

معظم مواسم الرشح تسببت بها سلالة واحدة من الانفلونزا، ولكن هذا العام هناك أربعة انواع، نوعان من الأنفلونزا A ونوعان من أنواع سلالات الأنفلونزا B.

وقال فرانك ريبيوت (Ribuot)، الرئيس التنفيذي لشركة راندستاد للتوظيف، «طرأت زيادة بنسبة 10 في المئة في الطلب على الموظفين المؤقتين في الأسابيع القليلة الماضية وخاصة في مواقع الخطوط الأمامية».

وكشف السيد ريبيوت عن «ان المدرسين وموظفي الاستقبال والعاملين فى خدمة العملاء على سبيل المثال اكثر عرضة للفيروسات في هذا الشتاء الرديء واكثر عرضة للاصابة بالمرض نتيجة لذلك».

وتظهر البيانات الواردة في التقرير الأسبوعي لرصد الإنفلونزا الصحية في نيو ساوث ويلز أنه بغض النظر عمن تجاوزوا الـ 85 عاما، فإن الأطفال دون سن العاشرة هم الأكثر تضررا.

وقال المدير التنفيذي في أبرشية التعليم الكاثوليكية في باراماتا غريغ ويتبي إن معدلات التغيب بلغت 40 في المئة في بعض الفصول الدراسية في غرب سيدني.

واضاف «لقد مضى عليّ في التعليم أكثر من 30 عاما، وهذا العام هو الأسوأ».

ويظهر تعقب تفشي المرض انه ضرب ضواحى غرب سيدني في اوائل شهر آب حيث ان المناطق الاكثر تضررا هي منطقتا نيبيان والبلو ماونتنز، تليهما ضواحي سيدني الشمالية.

وقالت كاثرين برونغر العضو في نقابة الصيادلة في نيو ساوث ويلز ان «الصيادلة مندهشون من مدى خطورتها».

وتابعت تقول «اننا نرى الكثير من الناس ... كثرة وصفات تاميفلو (Tamiflu) احدثت نقصا في هذا الدواء، ولكن لا تزال لدينا إمدادات. المواطنون في الحقيقة تأثروا بشكل كبير، المرض (الانفلونزا) اشد ويستمر لفترة أطول».

وقال متحدث باسم غرفة التجارة فى نيو ساوث ويلز ان المصالح ذكرت ان الموظفين المرضى يستغرق تغيبهم عن العمل اسبوعا بدلا من بضعة ايام فقط.

واضاف «الجميع يتحدثون عن هذا الامر ويبدو انه يؤثر على اماكن العمل ومجتمع الاعمال اكثر من سواه هذا العام».

وأظهر المسح الأسبوعي لنظام تعقب الانفلونزا في نيو ساوث ويلز الذي شمل 29 ألف شخص أن 3 في المئة منهم يعانون من «مرض الأنفلونزا او ما يشبهه».