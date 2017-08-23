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أستراليا: شورتن يكشف عن تخليه عن الجنسية البريطانية في العام 2006
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- كشف زعيم المعارضة بيل شورتن إنه ليس «عميلا سريا للانكليز»، وانه تخلى عن روابطه البريطانية عام 2006.
وكان زعيم المعارضة، الذي ولد والده في انكلترا، قد اتهمته الحكومة بعدم الصراحة فيما يتعلق بقضية المواطنة التي اجتاحت سبعة نواب.
وصرح شورتن للصحفيين فى سيدنى يوم الاثنين قائلا «انى ادرك تماما ان الحكومة تحاول بشدة ان تطلق مؤامراتها الجديدة بأنني عميل سرى للانكليز».
«الحقيقة هي لا، أنا لست كذلك. لقد تخليت عن جنسيتي ( البريطانية) في عام 2006 - لا يوجد أي دليل على أي شيء يتعارض مع ذلك».
وكان وزير الادعاء العام جورج برانديس قد قال، يوم الاحد، ان الائتلاف وحزبي الخضر وامة واحدة كانوا فى مقدمة قضايا المواطنة والحزب الوحيد الذى يقوم بألاعيب (playing games) حول ذلك هو حزب العمال.
واتهم السيد برانديس زعيم المعارضة السيد شورتن باتباع سياسة «لا تسأل، لا أقول».
وقال النائب الاحراري كريغ كيلي، الذي يدعم فكرة المستقلين بالتحقيق ي جنسية جميع الأعضاء، ان السيد شورتن مدين للشعب الاسترالي بالكشف عن وثائقه.
وقد رفضت الحكومة فكرة التدقيق في جنسية جميع الاعضاء حيث قال وزراء، خلال الاسبوع الماضى، انه يجب الوثوق بالبرلمان للقيام بالشيء الصحيح.
واعلن السيد شورتن إنه لا توجد اي سحابة على أي عضو في حزب العمال.
وقال انه يتعين على رئيس الوزراء ان يفسر سبب السماح لوزير واحد، هو مات كانافان، بالتخلي عن أهليته الدستورية بينما ظل اثنان اخران هما برنابي جويس وفيونا ناش، فى الحكومة.
واضاف انه يتعين وضع الوزراء على مقاعد التبادل جانبا ومناقشة التشريعات المثيرة للجدل فى البرلمان الى ان تبت المحكمة العليا فى قضايا الجنسية.
وقال النائب العمالي بيتر خليل، الذي ولد في ملبورن لأبوين جاءا من مصر في عام 1970، إن عمليات الحزب قبل حملته الانتخابية لعام 2016 كانت شاملة.
واضاف قائلا «كان لدينا محاميان دخلا كل التفاصيل الخاصة بي، حتى والدي وجدي، واتصلا بالسفارات والقنصليات وتأكدا تماما من أنني مؤهل».
وقال «لدي كل الوثائق».
ومن المقرر ان تكون قد عقدت المحكمة العليا جلسة استماع يوم امس الاول الخميس فى قضايا السيناتور كانافان، والسيد جويس، وسناتور حزب امة واحدة في مجلس الشيوخ مالكولم روبرتس، وعضوي حزب الخضر في مجلس الشيوخ سكوت لودلام واريسا ووترز.
وتعتقد الحكومة ان المحكمة قد لا تصدر اى قرارات حتى شهر تشرين الاول المقبل.
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