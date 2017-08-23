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اكتشاف هرم مصري مخبأ في أستراليا
كشف علماء الآثار عن هرم مخفي أسفل جبل في ولاية "كوينزلاند" في أستراليا يعود لحوالي 5000 عام ماضيين.
ووفقًا لما قال مجموعة من العلماء إن هذا الهرم يرجع بناءه للمصريين ودخل عن طريق الساحل الشرقي ثم انتقل إلى مدينة نيو ساوز ويلز ومنه إلي كوينز لاند.
ويرتفع الهرم عن سطح الأرض بحوالي 922 مترًا، وبه نقوش بالهيروغليفية، كما يحوي صورًا للمصريين القدماء ورموز مصرية قديمة.
وذكر العالم "حونسون" أن هذه القراءات والمنحوتات تتضمن أحداث المصريين، وأن الهيروغليفية تشير إلى الرب نيفر-تي-رو وهو عضو في العائلة المالكة المصرية.
وأضاف أن الكتابات والرسومات تشير إلى اثنين من الأهرامات التي يجري بناؤها في أستراليا.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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