أستراليا: بنك الكومنولث يواجه إجراء محتملا غير مسبوق على خلفية الكشف عن مزاعم غسل الأموال

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- يواجه بنك الكومنولث إجراء محتملا للمستثمرين على خلفية الكشف عن أكثر من 53 ألف انتهاك مزعوم لقوانين مكافحة غسيل الأموال، بعد الانخفاض الحاد في سعر أسهمه عندما ظهرت الفضيحة الى العلن في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مكتب موريس بلاكبيرن للمحاماة المدعوم من قبل صندوق النقد الدولى بانثام (IMF Bentham) انه سيحقق فى اجراء كبير محتمل نيابة عن مساهمي البنك، مشيرا الى ضرب سعر سهم البنك.

وقال موريس بلاكبيرن إنه «من المذهل» أن البنك لم يخبر المستثمرين عن الانتهاكات المزعومة في وقت سابق.

وقالت شركة المحاماة انها يمكن ان يكون هذا اكبر اجراء لفئة المساهمين فى التاريخ الاسترالى. وكان السجل الحالي لإجراءات فئة المساهمين تسوية بمبلغ 200 مليون دولار في عام 2012.

ويركز التحرك على كيفية كشف البنك عن مزاعم بأنه فشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبتها بشكل صحيح، وأن أجهزة الصرف الآلي (ATM) تستخدمها عصابات إجرامية لغسل ملايين الدولارات.

وقال صندوق النقد الدولي بينثام إنه يحقق في ادعاءات تتعلق بسلوك مزعوم أو مضلل من قبل البنك، ومخالفات مزعومة من قبل البنك لالتزاماته المستمرة، فيما يتعلق بإجراءات Austrac القانونية ضد البنك.

وتنطوي كل مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عقوبة قصوى قدرها 18 مليون دولار، مما يعني أن البنك قد يواجه غرامة كبيرة.

وقال الرئيس الوطني للإجراءات في شركة موريس بلاكبيرن للمحاماة، أندرو واتسون ان «أوستراك تدعي أن بنك الكومنولث قد خالف قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في أكثر من 53 ألف مناسبة. ان ادعاءات أوستراك واسعة النطاق ومن المذهل أن السوق لم يتم إخطاره بهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بمجرد أن تصبح الشركة على دراية بها».

وقال السيد واتسون إنه واثق من أن الإجراء سيمضي قدما، ومن المرجح أن يكون حجمه «كبيرا جدا» بسبب العدد الكبير جدا من المساهمين في البنك.

وأشار السيد واتسون إلى بيانات خاصة للبنك بأنه كان على بينة بآلاف الانتهاكات المزعومة لالتزاماته للإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى أوستراك في عام 2015، ولكن لم يبلغ السوق.

وكشف أيضا إن البنك قدم «تصريحات محددة»، من خلال موقعه على شبكة الإنترنت، إلى السوق بأنه يمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال، والمستندات المستخدمة في رفع رأس المال والتقارير السنوية.

وقال «إنه أمر استثنائي، وبصراحة، أنه يمكن أن يكون هناك مستوى من عدم الامتثال الذي تزعمه أوستراك، والمجلس (البنك) يعتقد أن هذا لم يكن مادة بما فيه الكفاية توجب عليه إعلام المساهمين به».

وتجري شركة المحاماة محاضر تسجيلات من المساهمين الذين اشتروا أسهما ما بين 17 آب 2015 و 3 آب 2017، وهو اليوم الذي أعلن فيه تحرك أوستراك.

ولم يقدم البنك بعد، حيث تم الاتصال به للتعليق، دفاعه في قضية أوستراك.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك ايان ناريف قد قال في وقت سابق انه تم تنبيهه إلى خرقين من قبل أوستراك في آب 2015، وانه فشل في إخطار السلطات عن الودائع النقدية فوق 10 آلاف دولار. وقال السيد ناريف إن البنك نظر، بعد ذلك، في المسألة وعثر على عشرات الآلاف من هذه الخروقات، التي قال إنها ناجمة عن «خطأ في الترميز».

وقال البنك انه لم يكن على علم بدعوى اوستراك المدنية ضده الى ان تم ايداعها في 3 آب الحالي.

ولم يقل متى علم أن أوستراك كانت يجري تحقيقا في عمليات البنك، لكنه حافظ على أنه امتثل لالتزامات الكشف، التي تتطلب من الشركات أن تخبر المستثمرين عن الأخبار التي هي «مواد».

وقال مكتب موريس بلاكبيرن للمحاماة ان سعر سهم البنك انخفض من أعلى مستوى له من 84.69 دولارا في اليوم الذي أعلن فيه عمل أوستراك، يوم الخميس، وافتتح عند 80.11 دولارا يوم الاثنين التالي.

وقال السيد واتسون: «تظهر استقصاءاتنا وتحليلاتنا أن هذا الانخفاض كان في أعلى نسبة 1 في المئة من تحركات الأسعار التي شهدها البنك خلال السنوات الخمس الماضية، مما يجعل من الواضح أن الأخبار ذات أهمية كبيرة للمساهمين».

وقال مدير صندوق النقد الدولي بنثام (IMF Bentham)، هيو ماكليرنون، أنه يمكن تسجيل مطالبات المساهمين اعتبارا من يوم الأربعاء.

واعلن السيد ماكليرنون ان «البنك يواجه المزاعم الأخطر من أوستراك، وهناك أسئلة جدية يجب الإجابة عليها حول ما عرفه (البنك) ومتى».

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قالت مفوضية مراقبة الشركات أيضا هذا الشهر أنها تحقق في ما إذا كان بنك الكومنولث ومديروه قد خرقوا قانون الشركات في تعاملهم مع ادعاءات أوستراك، بما في ذلك ما إذا كان قد كشف بشكل صحيح عن معلومات جوهرية.