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شبكة CBS الاميركية تدخل في اتفاق ملزم لشراء القناة العاشرة الاسترالية المضطربة
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- برزت الشبكة الاخبارية CBS الأميركية كمشترٍ للقناة التلفزيونية العاشرة التي تبث مجانا.
وقال بيان صدر عن المتلقين والإداريين، صباح يوم الاثنين من الاسبوع الحالي، ان شركة سي بي اس قد دخلت في اتفاق ملزم لشراء الأعمال والأصول من الشبكة التلفزيونية العاشرة.
وأضاف البيان أن «سي بي إس هي حاليا مزود محتوى أساسي للقناة العاشرة وتدير اعمال في قطاع الإعلام والترفيه».
وقال ليزلي مونفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سي بي اس كوربوريشن» في بيان له ان «الشبكة التلفزيونية العاشرة لها أصول بث رئيسية مع أكثر من نصف قرن من الخبرة وهي علامة تجارية في أستراليا».
واضاف يقول «لقد تمكنا من معرفة ذلك في التقييم الذي يعطينا الثقة وسوف ننمي هذه الأصول من خلال تطبيق خبرتنا للبرامج في السوق التي نحن لسنا غرباء عنها».
وكان مصير الشركة قد تم وضعه في إدارة طوعية في شهر حزيران الماضي بعد أن قرر كبار المساهمين فيها رفض ضمان تقديم قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار لتسديد السلفة المستحقة والبالغة 200 مليون دولار لبنك الكومنولث في شهر كانون الاول المقبل.
وفي وقت متأخر من الأسبوع الماضي كان يعتقد أن محاولة الملياردير لاكلان مردوخ والملياردير بروس غوردن ستكون ناجحة بعد أن أعطت مفوضية المنافسة والاستهلاك الاسترالية هذه الخطوة الضوء الأخضر.
وذكرت الزميلة الاستراليان ان جميع الاطراف أمِلوا فى التوصل الى صفقة قيمتها 250 مليون دولار بالاضافة الى وقت متأخر من يوم الجمعة او فى اسوأ يوم السبت من الاسبوع الماضي ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق حتى يوم الاثنين من الاسبوع الحالي.
ورفض السيدان مردوخ وغوردن، جنبا إلى جنب مع زميلهما الملياردير المستثمر جايمس باكر، الاستمرار في ضمان الديون الرئيسية للشبكة.
وكشفت شركة «سي بي اس» في وقت سابق من هذا الشهر أنها تستحق أيضا أكثر من 800 مليون دولار كدائن.
وكجزء من صفقة يوم الثلاثاء، وسوف تطلق CBS أيضا الاشتراك الرقمي على خدمة الطلب للشركة للوصول للسوق الأسترالية.
وقال كريستوفر هيل: «لقد لعبت الشبكة العاشرة دورا هاما في المشهد الإعلامي الأسترالي على مدى عقود عديدة، وان بيع الأعمال لشبكة CBS سوف يسمح للشبكة العاشرة العريقة الانتقال إلى فصل جديد على رصيف قوي ومستقر».
وقال مدير التصفية جارود فيلاني من كوردامنثا KordaMentha لإعادة الهيكلة: «سوف يعمل المتلقون والإداريون معا بشكل وثيق لضمان استمرار العمليات دون انقطاع الى حين الانتهاء من عملية الانتقال».
ورحب زعيم المعارضة بيل شورتن بتقارير شراء شبكة CBS للقناة التلفزيونية العاشرة.
وقال السيد شورتن إن البيع دليل على أن الحكومة لا تحتاج إلى العبث بقوانين ملكية وسائل الإعلام.
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