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انتقاد خفض الدعم لطالبي اللجوء.. الوزير تودج: لن يتم توطين لاجئي القوارب في استراليا
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- من المحتمل ان يوقف مجلس الشيوخ تحركا لخفض الدعم لعدد يصل الى 400 طالب لجوء فى المجتمع الاسترالى، حيث انتقد ذلك محامو حقوق الانسان والمعارضة.
وقال مركز قانون حقوق الانسان ومركز موارد طالبي اللجوء ان حوالى 100 شخص سوف يتأثرون فورا بحملة حكومة تورنبول، بيد ان العدد من الممكن ان يصل الى 400 شخص.
واعلن زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي انه يسعى للحصول على مشورة حول ما اذا كان مجلس الشيوخ قد يتصدى لاجراء الحصول على تأشيرة جديدة من شأنها ان تخفض مدفوعات بيبلغ 200 دولار كل اسبوعين والغاء الاسكان الشعبي لطالبي اللجوء.
وقال دي ناتالي للصحفيين فى ملبورن «اننا ندعو اعضاء الاحزاب الصغيرة والمستقلين وحزب العمال لدعمنا فى بذل كل ما بوسعنا لوقف هذا العمل الوحشى الذي لا يوصف من خلال مجلس الشيوخ».
واضاف «اذا كان هذا الصك غير مسموح به، فان الامر يتطلب ببساطة اغلبية مجلس الشيوخ لوقفه. لذا فإن السؤال في عهدة بيل شورتن وحزب العمال - هل تنهون هذه القسوة؟».
وقال زعيم المعارضة بيل شورتن ان ذلك يمثل انخفاضا جديدا بالنسبة لحكومة مالكوم تورنبول، لكنه لم يشر الى مناشدة حزب الخضر.
وكتب في صفحته على الفيسبوك «مالكولم، هذا ليس قوة. هذا جبن وقساوة. انها اضعف خطوة لك حتى الان».
ولم يتمكن وزير الخدمات الانسانية ألن تودج من تأكيد العدد الدقيق لطالبي اللجوء المعرضين لخطر العودة الى ناورو او جزيرة مانوس او الى بلادهم الا انه قال انه لن يكون هناك اي دعم اضافي من دافعي الضرائب في استراليا.
وقال المدير العام لمركز القانون لحقوق الانسان هيو دي كريتسر للصحفيين فى ملبورن «لقد مُنعوا من العمل».
واضاف قائلا «والآن، تماما وبكل وضوع، ودون أي إشعار على الإطلاق، لقد قيل لهم غدا، ليس لديكم دخل.. سننتزع كل دخلكم، وفي غضون ثلاثة أسابيع سنسترجع منازلكم».
وقالت المحامية ناتاشا بلاشر إن طالبي اللجوء كانوا «متقبلين جدا للتوظيف»، ويريدون العمل، ولكن مع هذه الصدمة والوقت القصير، فان الوقوف على أقدامهم في «هذا الإطار الزمني سخيف ومستحيل، وسوف ينتهي الامر بهم مع أطفالهم بلا مأوى.»
وقال الوزير تودج ان هذه الخطوة تتفق مع مبدأ ان اي شخص يصل بالقارب لن يتم استقراره فى استراليا.
واضاف «سيتم توطينهم في مكان اخر. هذا كل ما في الامر».
وقال إنه لا يعتقد أنه من غير المعقول سحب دعم دافعي الضرائب إذا رفضوا العودة إلى مانوس أو ناورو.
وقال المتحدث باسم حقيبة الهجرة في حكومة الظل شاين نيومان ان حكومة تورنبول «انزلقت الى مستوى متدنٍ جديد».
وقال السيد نيومان في بيان: «من خلال جعل هؤلاء الأشخاص معوزين عن عمد وبلا مأوى، لا يمكن لحكومة تورنبول إلا أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية التي كان يتم فيها نقل طالبي اللجوء أصلا إلى أستراليا لمعالجتهم».
وذكرت وثيقة من وزارة الهجرة ان دعم الدخل سيتوقف اعتبارا من يوم الاثنين 28 آب (الاثنين الماضي) وانه سيتم اصدار «تأشيرة تجسير اي (Bridging E Visa) لمغادرة نهائية»، مما يمنح طالبي اللجوء ثلاثة اسابيع للخروج من المساكن المدعومة من قبل الحكومة.
كما يتوقع منهم التوقيع على مدونة السلوك عند إطلاق سراحهم في المجتمع الأسترالي.
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