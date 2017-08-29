تحقيق مستقل في أكبر مصارف استراليا

مونت كارلو الدولية / أ ف ب

ازدادت متاعب أكبر المصارف الاسترالية "بنك الكومنولث في استراليا" الاثنين مع فتح تحقيق مستقل بشأن إدارته ونظام عمله ومساءلته بعد اتهامه بمخالفة قوانين مكافحة غسيل الاموال.

وبدأت مشاكل المصرف في وقت سابق هذا الشهر بعد ان فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" تحقيقا ضد المصرف المتهم ب"عدم الالتزام الخطير والمنهجي" بالقوانين لاكثر من 50 ألف مرة.

ويواجه البنك الان تحقيقا من قبل المنظم المالي "هيئة التنظيم الاحترازي الاسترالية" التي قالت ان الثقة في المصرف تضررت بسبب الفضيحة.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة واين برايس "ثقة المجتمع الاسترالي بالنظام المصرفي تضررت في السنوات القليلة الماضية، وبنك الكومنولث في استراليا تأثر سلبا بسبب عدد من القضايا التي أضرب بسمعة البنك".

واضاف "نظرا لموقعه في النظام المالي الاسترالي، من الضروري تقوية ثقة المجتمع".

وتابع "أحد الاهداف الرئيسية للتحقيق سيكون اعطاء بنك الكومنولث مجموعة من التوصيات لاجراء تغيير تنظيمي، حيث يكون ذلك ضروريا".

والمصرف الذي يعد أكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية يواجه سلسلة من الفضائح مؤخرا تتعلق بتقديم نصائح سيئة فيما يتعلق بالتخطيط المالي وكذلك مدفوعات التأمين والان شبهات تبييض الاموال.

وقالت رئيسة مجلس ادارة البنك كاثرين ليفينغستون "يقر بنك الكومنولث في استراليا بأن الاحداث في السنوات الاخيرة قد اضعفت ثقة الناس بنا. سعينا جاهدين لتقوية الثقة وسنواصل السعي".

واضافت "نرحب بفرصة قيام اطراف مستقلة بمراجعة العمل الذي بدأنه وإبلاغنا بما يمكن القيام به أكثر".

وتابعت "ان اشراف هيئة التنظيم الاحترازي الاسترالية على التحقيق سيضمن الاستقلالية والشفافية الضرورية لطمأنه جميع مساهمينا".

وسجل البنك الاسبوع الماضي أرباحا سنوية بقيمة 9,93 مليار دولار استرالي (7,86 مليار دولار اميركي) في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، واعلن في نفس الوقت استقالة مديره التنفيذي ايان ناريف في اعقاب تهم وكالة الاستخبارات المالية.

وقالت هيئة التنظيم المالي ان كلفة التحقيق المتوقع ان يستمر ستة اشهر، سيسددها البنك وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق.