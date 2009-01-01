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أستراليا مستعدة لدعم اليابان بعد «تهديد» كوريا الشمالية
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن أستراليا مستعدة لدعم اليابان بعد «التهديد الصاروخي» من جانب كوريا الشمالية، ووصفت الإطلاق الصاروخي بأنه «تصعيد خطير للسلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية».
وقالت بيشوب إن إطلاق صاروخ فوق أراضي دولة أخرى هو «عمل استفزازي وخطير ومزعزع للاستقرار وتهديدي»، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي).
وقالت بيشوب إن «كوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتتصرف بشكل غير قانوني». وأضافت أن «أستراليا واليابان على اتصال وثيق.. ونحن على استعداد لدعم اليابان في أي وقت».
كما دان رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول الإطلاق الصاروخي عبر محطة «فايف إيه إيه» الإذاعية في أديلايد، ودعا الصين إلى استخدام نفوذها الاقتصادي «لإعادة كوريا الشمالية إلى رشدها بدون عمل عسكري».
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