أستراليا: تورنبول يجري محادثات مستفيضة حول فواتير الطاقة

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- جدد رئيس الوزراء مالكولم تورنبول طلبه من شركات الطاقة بوجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الأسر على توفير ما يصل الى 1500 دولار سنويا على فواتير الكهرباء.

وجمع رئيس الوزراء رؤساء تجار التجزئة الرئيسيين للكهرباء للمرة الثانية خلال شهر حيث طالبهم باتخاذ خطوات اضافية لتخفيف الضغط على ميزانيات الأسر.

وقال تورنبول في تصريح له في افتتاح الاجتماع يوم الاربعاء فى سيدني «اننا نريد منكم ان تكتبوا لها (الأسر) ايضا وتشرحوا لها ان بامكانها توفير مئات الدولارات من خلال التحول الى سعر ارخص».

وقال إن الفجوة بين أفضل العروض وأسوئها يمكن أن تصل إلى 1500 دولار في حين أن الفرق بين أفضل العقود ومتوسطها هو ​​400 دولار.

واضاف يقول «هذه مبالغ مالية كبيرة جدا للعائلات الاسترالية».

وتابع قائلا «نريد معالجة هذه المسألة.. نحن بحاجة الى القيام بذلك على وجه السرعة وبشكل مباشر».

كما تريد الحكومة من الشركات أن تسهّل وتسرّع للزبائن عملية تبديل باعة التجزئة (الانتقال من شركة طاقة الى اخرى)..

ويقول السيدجوش فرايدنبرغ ان هذه العملية في الوقت الراهن يمكن أن تستغرق شهرا أو أكثر.

وقال وزير الطاقة لتلفزيون «ايه بي سي» قبل الاجتماع «ان التعقيد والجهد هما صديقا الشركات وهما عدوّا المستهلكين».

ولم يغير ما يقرب من نصف العائلات تجار التجزئة (شركات الطاقة) أو العقود في السنوات الخمس الماضية، وما زال حوالي مليون شخص عالقين في «العروض الدائمة» الأكثر تكلفة.

ويريد الوزير فريدنبرغ أن تحذو استراليا حذو المملكة المتحدة في إضافة رمز لفواتير الطاقة يمكن من خلاله الناس مسحه ضوئيا على الهواتف الذكية لنقل الناس إلى موقع على شبكة الانترنت يحتوي على عروض ومعلومات أخرى.

ويقول المتحدث باسم الطاقة في حكومة الظل مارك بتلر ان على الحكومة القيام ببعض «التفكير العميق» حول كيفية عمل شركات الطاقة.

وقال لراديو اذاعة «ايه بى سى» «من الواضح بشكل متزايد ان انخفاض التكاليف والمنافسة العالية التى وُعدنا بها من الغاء الضوابط والخصخصة لم تأتِ بالمرتجى».

وقال السيد فرايدنبرغ إنه ليس ملكية الحكومة التي أدت إلى انخفاض الأسعار، بل التنظيم الأفضل.

ومن المتوقع ايضا ان تكون الحكومة قد تلقت تقريرا يوم الجمعة (امس) من مشغّل سوق الطاقة الاسترالية حول الثغرات المحتملة في الطاقة الاساسية فى المستقبل مما قد يؤثر على اسعار الطاقة والموثوقية.