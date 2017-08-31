أستراليا: مناصرو مثليي الجنس يطلقون حملة إعلانات تلفزيونية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- أطلق مناصرو زواج مثليي الجنس حملة تلفزيونية ردا على إعلانات «غير شريفة» تحذر من أن زواج المثليين قد يؤثر على ما يدرسه الأطفال في المدارس.

وقد انتقد العديد من سياسيي حزبي الاحرار والعمال إعلانا تلفزيونيا للائتلاف حول الزواج تظهر فيه ثلاث أمهات يحذرن من التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء البريدي المقبل.

وردت حملة المساواة في الزواج باعلان تجاري يضم الطبيبة البارزة كيرين فيلبس.

تقول الدكتورة فيلبس في الإعلان، الذي من المقرر أن يكون ظهر على شاشات التلفزيون الأسبوع الحالي: «للأسف، يحاول البعض تضليلنا بمثل هذا الإعلان، بالقول أنه سيكون هناك تأثير سلبي، بما في ذلك على الشباب».

واضافت تقول «الشباب الوحيد الذي يتأثر بالمساواة في الزواج هم الشباب المثليون الذين سيتمتعون للمرة الأولى بالكرامة نفسها التي يتمتع بها كل شخص آخر في بلدنا وهم يستحقون ذلك».

وتعبر الأمهات الثلاث في الإعلان التلفزيوني بـ «لا» حول زواج مثليي الجنس ويعربن عن قلقهن بشأن كيفية تأثير زواج مثليي الجنس على ما تم تدريسه والترويج له في المدارس.

وقال وزير التعليم سيمون برمنغهام انه «من السخرية بشكل واضح» الاشارة الى ان المساواة بين الجنسين ستؤثر على ما تم تدريسه فى المدارس.

وقال ان معارضي زواج المثليين يحاولون خلط مسألة بسيطة حول ما اذا كان يجب السماح لشريكين من الجنس نفسه بالزواج مع قضايا اخرى لا صلة لها بالموضوع.

وقال الوزير برمنغهام في حديث الى اذاعة «اي بي سي» «انهن يحاولن اخذ النقاش في اتجاه مختلف لا جدوى من الذهاب فيه».

كما انتقد النائب الاحراري تيم ويلسون الإعلان.

وسوف يتم التصويت الطوعي على ما إذا كان سيتم إضفاء الصبغة الشرعية على زواج المثليين في الشهر المقبل ما لم يتم حظره من قبل المحكمة العليا التي تلوح في الأفق.