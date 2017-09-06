أستراليا: مهرجان سيدني لعيد الاضحى المبارك.. المشاريع تنشر الفرحة في الافاق

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المسلمون في أقطار المعمورة يحتفلون بعيد الاضحى المبارك و كعادتها جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية جمعية الأمن وألامان جمعية العدل والإعتدال السباقة الى فعل الخيرات يسطع نجمها من جديد في مهرجان عيد الاضحى المبارك الذي رعته في بول كيتنغ بارك ، في بانكستاون حيث انتشرت أكشاك الطعام والحلوى والشراب اللذيذة والألعاب الكهربائية في أرجاء الحديقة التي غصت بالآلاف من مختلف الأعمار في جو رائع من الأنس والسرور.

هذا وقد تقدم الحضور رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الحاج محمد محيو ،سماحة الشيخ بلال حميصي ممثلا لدارالفتوى في أستراليا ، وزير التعددية الثقافية راي وليامز ممثلا لرئيس الولاية غلاديس برجكليان ، زعيم المعارضة بالولاية لوك فولي ممثلا بوزير الظل للشؤون الإجتماعية تانيا ميهاليك ، النائب العام في وزارة الظل النائب بول لينش ، النائب جوليا فين عدد كبير من مرشحي مجلس البلديات على رأسهم رئيس بلدية بانكستون الأسبق كارل عصفور و المرشح جورج زخيا ، وعدد من المشايخ ورجالات الإعلام والفكر والتجارة والوجهاء في جاليتنا بالإضافة إلى حشود غفيرة من أبناء الجالية قدرت بالآلاف.

البداية كانت كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الحاج محمد محيو حيث رحب بالحضور الكرام في رحاب احتفالات جمعية المشاريع وقدم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد وشكر الالتفاف الكبير حول الجمعية مما يعكس صفاء منهجها وثبات طريقتها وثقة الناس بها،

ثم توالت الكلمات من الفعاليات السياسية والشعبية والجمعيات الإسلامية، تقدمهم الشيخ بلال حميصي ، فحث على الالتزام بالشريعة السمحاء بعيدا عن الغلو والتطرف البغيض والعنف الممقوت فالإسلام دين عدل ودين رحمة وأكد على ضرورة التكاتف قدما في إعطاء الصورة الصحيحة والمشرقة لدين الإسلام دين جميع الانبياء فهذا الدين العظيم يحرم علينا سفك دماء الأبرياء ويحرم علينا نهب أموال الأبرياء علينا ان نتكاتف جميعا

لنظهر الحق وبراءة هذا الدين ممن يشوهون صورته .كما ينبغي ان لا ننسى إخوة لنا عانوا وما زالوا يعانون من الويلات والحروب في بورما و سوريا والعراق و فلسطين ولبنان وكشمير وغيرها من بلاد الدنيا .

ثم توالت كلمات السياسين في تهنئة المسلمين بالعيد السعيد مثنية على الدور البناء الذي تقوم به جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في خدمة المجتمع وحمايته من الاءافات من خلال النشاطات التي تقوم بها .

كماكان لفريق المشاريع لإنشاد التراث الاثر الكبير في إضفاء الفرح والسرور على الحاضرين بإيقاعات تراثية ذكرتنا ببلادنا والتراث العريق الطيب الذي نعتز ونفتخر به ونزرعه في قلوب أبنائنا فرسم البسمة على وجوه الحاضرين.

كذلك كان لكشافة المشاريع الدور البارز في نجاح الكرنفال من خلال النشاطات التي كانوا يقومون بها كذلك كان للإذاعة الإسلامية 92.1 FM فضل كبير في تغطية الاحتفال وبثه على الهواء مباشرة.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية واللجنة المنظمة للاحتفال تشكر كل من ساهم في نجاح المهرجان وكل من حضر وتتمنى للجميع عيدا سعيدا راجين الله تعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وإلى اللقاء في إنجاز ءاخر من إنجازات المشاريع وكل عام وأنتم بخير.