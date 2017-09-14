أفضل وأسوأ الدول لبناء صداقات: ما هو ترتيب أستراليا بين الدول المتقدمة؟

كشف استطلاع للرأي شمل خبراء من حول العالم أنّ بناء صداقات قوية تدوم لأعوام ليس بالأمر بالسهل في بعض دول العالم الأمر الذي لا ينطبق على كوستا ريكا التي حلّت بالمركز الأول كأفضل دولة للصداقة.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي يطلق عليه اسمه Expat Insider survey والذي استطلع 12500 خبير من حول العالم يستند الاستطلاع في تصنيف الدول على ثقافة الترحيب بالغريب وجودة الحياة في البلاد وسهولة الاستقرار والتعرف على السكان المحليين.

وبعد كوستا ريكا حلّت المكسيك في المركز الثاني لتليها الأرجنتين ومن ثمّ أوغندا وفي المركز الخامس مالطا.

واللافت أن الاستطلاع صنّف السويد كأسوأ دولة في العالم لبناء صداقات اذ يصعب فيها التعرف على أناس جدد في حال انتقلت لعيش فيها.

وفي التصنيف الذي شمل 65 دولة كانت سويسرا والنروج والدنمارك أيضاً في المراتب الأخيرة من حيث صعوبة ايجاد أصدقاء.

بالنسبة لأستراليا فترتيب استراليا لم يكن متقدماً على هذه اللائحة اذ حلّت بالمركز 41 واعتبرت من الدول التي لا تهيئ جواً مناسباً للتعارف وبناء الصداقات أمّا الجارة نيوزيلاندة فجاءت في المركز 18 وجنوب أفريقيا في المركز 21 والولايات المتحدة في المركز 34 و كندا في المركز 37 وبريطانيا 49 في حين حلّت فرنسا في المركز 52 واليابان في المركز 55.