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العثور على ريشة طير نادر جداً في استراليا
عثر في جنوب استراليا، على ريشة طير يعتبر من أكثر الطيور ندرة في العالم، في أول دليل منذ أكثر من قرن على ان هذه الطيور متواجدة في المنطقة على ما قال خبراء بالطبيعة الخميس.
ويعتبر “ببغاء الليل”، من أكثر الطيور ندرة في العالم وكان يعتبر مندثراً الى ان قدم عالم بريطاني صورة تثبت وجود طير كهذا في مقاطعة كوينزلاند العام 2013.
وقد رصد الطير بعد ذلك في مقاطعة غرب استراليا.
ويؤكد الخبير وراء رصد الطير في كوينزلاد جون يونغ والخبير البيئي كيث بيلتشامبرز من هيئة “استرليان وايلدلايف كونسيرفنسي”، الآن انه موجود أيضاً في مقاطعة جنوب استراليا.
فقد عثر العالمان على ريشة من العصفور الصغير بلونه الأصفر المائل الى الأخضر في عش عصفور زيبرا حول بحيرة.
وقال يونغ “عايننا انا وكيث الكثير من أعشاش عصافير زيبرا قبل ان نقع على ريشة خضراء صغيرة في احدها”.
واضاف “برأيي ما من شك في ان الريشة عائدة الى ببغاء ليل”.
وتقوم الخطوة التالية على إجراء مسح لتوزع هذا النوع الذي يعود آخر اثر له في المنطقة الى العام 1883 مع تقييم حجم هذه العصافير.
وكان الباحثون يخشون لعقود ان يكون ببغاء الليل قد اندثر اذ لم يرصد ابداً بين عامي 1912 و1979 ومرات قليلة منذ ذلك التاريخ.
وهو نوع مستوطن في استراليا ومدرج في قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يقدر عدده بين 50 و250 في البرية في العالم مؤكداً انه يشهد تراجعاً.
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