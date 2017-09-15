الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!

جندي أسترالي

فلت جندي في القوات الخاصة الجوية في أستراليا "SAS" من اتهامات باقتراف "جرائم حرب"، رغم إقدامه على قطع أيدي قتلى في أفغانستان يشتبه في انتمائهم لحركة "طالبان".

ولم يتحدث المسؤولون في الجيش الأسترالي علنا عن الحادث، فيما صرحت الشرطة الفيدرالية في بيان أنها أكملت تحقيقاتها.

وكان مسؤولون في الجيش أحالوا حادث قطع الأيدي قبل عامين إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فيما أثارت تسريبات حول القضية في ذلك الوقت، نقاشا حادا حول ممارسات الجيش في أفغانستان.

وأشارت وسائل إعلام أسترالية إلى أن التحقيق يتعلق بعملية مشتركة بين الجنود الأستراليين والأفغان في العام 2013، لتعقب مسلحي طالبان في مقاطعة زابول.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الجندي قطع يدي رجلين قتلا في العملية، لإجراء اختبارات عليها لاحقا لتحديد هويتهما، مضيفة أن ذلك حدث بسبب "اشتداد المعركة"، متجاوزا الطريقة المعتادة في أخذ بصمات الأصابع.

وكانت أستراليا أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها سترسل 30 مستشارا عسكريا إضافيا إلى أفغانستان، ما يرفع تعداد عسكرييها هناك إلى 300.