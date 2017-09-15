إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!
المصنفة ايضاً في: استراليا

الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!

آخر تحديث: منذ 7 من الدقائق
المصدر: RT
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!
جندي أسترالي

فلت جندي في القوات الخاصة الجوية في أستراليا "SAS" من اتهامات باقتراف "جرائم حرب"، رغم إقدامه على قطع أيدي قتلى في أفغانستان يشتبه في انتمائهم لحركة "طالبان".

 

ولم يتحدث المسؤولون في الجيش الأسترالي علنا عن الحادث، فيما صرحت الشرطة الفيدرالية في بيان أنها أكملت تحقيقاتها.

 

وكان مسؤولون في الجيش أحالوا حادث قطع الأيدي قبل عامين إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فيما أثارت تسريبات حول القضية في ذلك الوقت، نقاشا حادا حول ممارسات الجيش في أفغانستان.

 

وأشارت وسائل إعلام أسترالية إلى أن التحقيق يتعلق بعملية مشتركة بين الجنود الأستراليين والأفغان في العام 2013، لتعقب مسلحي طالبان في مقاطعة زابول.

 

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الجندي قطع يدي رجلين قتلا في العملية، لإجراء اختبارات عليها لاحقا لتحديد هويتهما، مضيفة أن ذلك حدث بسبب "اشتداد المعركة"، متجاوزا الطريقة المعتادة في أخذ بصمات الأصابع.

 

وكانت أستراليا أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها سترسل 30 مستشارا عسكريا إضافيا إلى أفغانستان، ما يرفع تعداد عسكرييها هناك إلى 300.

المصدر: RT

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)