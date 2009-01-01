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أستراليا: تغييرات جديدة على نظام منح رخص القيادة في NSW
أعلنت وزيرة النقل والطرق في حكومة نيو ساوث ويلز جملة من التغييرات التي سيتم إدخالها على نظام منح رخص القيادة في الولاية للسائقين الجدد.
أعلنت وزيرة النقل ميليندا بافي عن نية الولاية إدخال تحديثات جديدة على نظام منح رخص القيادة المعمول به حاليا مضيفة أن نظام منح رخص القيادة للسائقين الشباب في نيو ساوث ويلز هو بالفعل أحد أكثر الأنظمة أمانا في العالم. وتهدف التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ في 20 نوفمبر 2017 إلى تعزيز أمان هؤلاء السائقين الجدد في الولاية. وأكملت بافي القول "نحن نعلم أن الأشهر الستة الأولى من القيادة منفردا هي الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للسائقين المبتدئين لذلك من المهم أن نواصل النظر في سبل تحسين نظام منح رخص القيادة للسائقين الشباب لضمان حصولهم على التدريب الذي يحتاجونه لتبقى الطرقات آمنة في الولاية
وتوضح السيدة بافي أن السائقين الشباب ما زالوا يشكلون الفئة الأكثر تورطا في في حوادث الطرق. ويشكل حاملو رخصة القيادة من فئة P ثمانية في المئة من جميع حاملي رخص القيادة، إلا أنهم يمثلون 15% من جميع حالات الوفاة الناتجة عن حوادث سير على طرق نيو ساوث ويلز.
وحسب السيدة بافي فإن العام الماضي في نيو ساوث ويلز كان مروعا مع حوادث الطرق مع وقوع 100 حالة وفاة و 1684 إصابات خطيرة في صفوف السائقين الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 17- 25 عاما لذلك من الضروري الحد من هذه الخسارة المأساوية في الأرواح والإصابات في صفوف الشباب.
وقد كان نظام الترخيص التدريجي ناجحا للغاية منذ أن تم تقديمه لأول مرة في 1 يوليو 2000 بحيث يتدرج السائقون في سلم رخص القيادة من فئة المتعلم إلى الرخصة الكاملة وذلك ضمن شروط وقيود معينة لضمان أمن الطرقات. ومنذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، كان هناك انخفاض بنسبة 50 في المائة في حالات الوفاة في صفوف السائقين الشباب على طرق نيو ساوث ويلز
التغييرات القادمة في نظام منح رخص القيادة بشكل التدريجي ستتضمن:
سيتوجب على السائقين الذين يحملون رخصة قيادة فئة learner الخضوع لاختبار إدراك مخاطر الطرق وذلك قبل أن يتمكنوا من التقدم لاختبار القيادة العملي.
لن يتوجب على السائقين حاملي رخصة قيادة P1 الخضوع لاختبار إدراك المخاطر للحصول على رخصة P2
تم إلغاء امتحان القيادة للانتقال من P1 إلى P2 وتم الاستعاضة عنه بإجبار السائق الذي يحمل فئة رخصة P1 والذي ارتكب مخالفة سير تخل بأمن الطريق، بتمديد رخصة P1 له لمدة ستة أشهر إضافية.
ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من 20 تشرين الثاني - نوفمبر 2017.
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