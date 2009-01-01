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شرطة الحدود الأسترالية تحتجز عشرات العمال في مزرعة للفراولة
قامت وحدات من شرطة الحدود الاسترالية بمداهمة مزرعة للفراولة بالقرب من مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا واحتجاز عشرات العمال الذين يعملون بشكل غير قانوني.
وبحسب شبكة الآي بي سي الاخبارية احتجزت الشرطة 36 عاملاً لا يحملون رخصةً للعمل في استراليا ومنهم 28 شخص لا تسمح لهم تأشيراتهم بالعمل في البلاد.
وبحسب الشرطة كانت المداهمات جزء من عملية مشتركة نفذتها شرطة حماية الحدود والشرطة الفدرالية وشرطة ولاية غرب أستراليا استهدفت القاء القبض على العمال الغير قانونيين في المزارع وللتحقق من عدم استغلال المزارعين للعمال الأجانب.
بدوره قال المتحدث باسم المزرعة Jamie Michael للآي بي سي أن 240 عاملاً كانوا ي المزرعة يوم المداهمات وأنّ معظمهم وظفوا عن طريق وكالة للعمال.
واليوم ستتم مخالفة الأشخاص الذين يوظفون عمالاً بشكل غير قانوني بـ 25200$ أو السجن لمدة عامين أما المزارع والشركات الكبرى فستصل الغرامات لـ 126000$ عن كل عامل.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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