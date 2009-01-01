هل ستمنع أستراليا النقاب في الأماكن العامة؟

تقدّمت زعيمة حزب “أمة واحدة” الأسترالي اليميني المتطرف المعارض، بولين هانسون، اليوم الخميس، إلى مجلس الشيوخ في البلاد بمقترح لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وطالبت هانسون، العضو في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، في مقترحها، بمنع تغطية كامل الوجه وتغريم المخالفات بـ3 آلاف و360 دولارًا.

كما يتضمن المقترح سجن من يجبرون النساء على ارتداء النقاب لمدة 6 أشهر، وتغريمهم مبلغًا قدره 34 ألف دولار.

يشار إلى أن هانسون، حضرت جلسة لمجلس الشيوخ، في 17 أغسطس/ آب الماضي وهي مرتدية النقاب الذي يغطي كامل وجهها، وذلك في إطار حملتها لفرض حظر على ارتدائه، وأثار تصرفها انتقادات واسعة، وشجب وزير العدل الأسترالي، جورج برانديس، موقف هانسون، محذرًا إياها من التسبب بالإساءة للطوائف الدينية في البلاد.

وعارض الحزب الوطني، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، هذا المقترح، في وقت سابق، ورفض أعضاء الحزب خلال المؤتمر العام الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي حظر النقاب في البلاد.

وخلال كلمة له في المؤتمر، قال بيرنابي جويس، الأمين العام للحزب ونائب رئيس الوزراء، إن مثل هذا الحظر يضرّ بعلاقات البلاد مع الدول الإسلامية، مثل إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأسترالي مقترح “هانسون” خلال جلسة مقبلة، إلا أن الموافقة عليه تبقى صعبة في ظل رفض الحزب الوطني وأغلب الأحزاب الأخرى له.