أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- بولين هانسون كانت، من جديد، مركز «اشتباك» مرير مع عضوة حزب الخضر في مجلس الشيوخ سارة هانسون - يونغ وذلك صباح يوم الاثنين في برنامج «صن رايز» الصباحي الذي تعرضه القناة التلفزيونية السابعة، .

فقد اشتبكت زعيمة أمة واحدة بولين هانسون مع عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر هانسون - يونغ في نقاش ناري حول الاستفتاء البريدي لزواج مثليي الجنس.

وقالت السناتورة هانسون للمشاهدين في برنامج صن رايز انها تعتقد ان التصويت البريدي ليس صحيحا ولا مناسبا لأن العديد من الناس قد قرروا بيع استمارة الاستفتاء أو أنها سرقت منهم.

وقالت «اننا نُعامل بخداع».

واضافت «دعوا الشعب يعبر عن رأيه بالطريقة الصحيحة فى الانتخابات المقبلة».

وقالت «ينبغي الا تكون هناك اي كراهية في هذا.. يجب ان يدرك الجميع انه جرى اعطاؤنا الخيار في هذا الامر».

ولكن قبل أن تتمكن من الانتهاء، قاطعتها السيناتورة هانسون - يونغ قائلة: «هل تقترحين ان نلغي هذا ونضعه في تصويت آخر؟ ... يبدو ذلك مجرد مجنون».

واضافت «فقط، دعونا نفعل ذلك».

لكن السناتور هانسون لم تسلّم بذلك، وقالت لسيناتورة حزب الخضر: «أنت تعلمين أن الأصوات يتم بيعها.. انت تعلمين أنها قد سرقت وأنت تعرفين أنها ليست صحيح».

واضافت تقول «هذا ليس صحيحا، وإذا قال الناس انهم لا يريدون الزواج من الجنس نفسه، هل ستلتزمون الصمت والهدوء ولا تقولون شيئا مطلقا عن ذلك؟».

وتابعت تقول «أراهن على آخر دولار بانكم لن تفعلوا ذلك».

وقالت هانسون انها تعتقد ان ما يحدث مع التصويت البريدي «خطأ»، وأنه ليس «التصويت الحقيقي».

لكن السناتور هانسون - يونغ ردت من جديد وقالت لها أن الناس يصوتون بـ «نعم» وان زواج المثليين سيتحقق.

ثم تدخلت المضيفة سامانتا أرميتاج، وسألتها ماذا يحدث إذا فشل الاستفتاء، وهناك تصويت في البرلمان ولم يمر التشريع.

أجابت السيناتور هانسون - يونغ قائلا: «أعتقد أن ذلك سيترك قلوبا كثيرة محطمة».

وقالت «هذا هو الرجل الذي كسر قلب البلاد من قبل، ونحن لا يمكن السماح له القيام بذلك مرة أخرى. علينا أن نصوت بنعم».

ثم التفتت إلى بولين، وقالت لها: «انك تقومين بحملة تخويف، ستقولين ان الأطفال لا يمكنهم مناداة والديهم أمي وأبي. ونحن نعلم جميعا أن هذه حماقة. هذه حماقة المطلقة».

ولكن قبل أن تنهي كلامها ردت عليها السيناتورة هانسون قائلة: «سارة، اذهبي من جديد. أشعر بالتعب والارهاق من الخضر ومن سوء تفسيرهم لكلامي».

ثم اتهمتها السيناتور هانسون-يونغ بمحاولة إخبار المشاهدين بأنه ليس عليهم الاخذ بكلامها (هانسون - يونغ)، و»تخطي ذلك».

وجاء النقاش بعد ان قال زعيم حزب العمال بيل شورتن ان من المهم ان استراليا ليست واحدة من الدول المتقدمة الاخرى فى تشريع الزواج من الجنس نفسه لان النقاش مازال يقسم المجتمع.

وشارك نشطاء من جانبي المبارزة في أحداث في جميع أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع، مع إطلاق حملات «نعم ولا».

وقال السيد شورتن للصحفيين يوم الاحد ان الاستفتاء البريدي كان على اساس المساواة فى الزواج، واضاف ان «كل شيء اخر هو ضجيج ابيض» في وقت واصل حملته من اجل التصويت بـ «نعم».

وقال «ان جميع القضايا الاخرى يمكن التعامل معها فى اماكن اخرى».

من جهته بدأ السيناتور كوري برناردي حملة «لا» في سيدني مساء السبت، حيث قال لجمهور من ألف شخص أن التصويت بـ «نعم» سيؤدي إلى «تسليح» قوانين التمييز و «حرب الرفاهية (زيادة اعداد المستفيدين من السنترلينك)».

وظهرت «صوّتوا لا» في الكتابة في سماء مدينة سيدني صباح يوم الاحد، ويبدو أنها ممولة من جماعة مجهولة التمويل اطلقت على نفسها (Go Fund Me page) جمعت أكثر من 2300 دولار.

وشاركت ناشطات ذات مستوى في حملة «نعم»، بمن فيهن ماغدة سوبانسكي، وعضوة مجلس مدينة سيدني كريستين فورستر، اللتان سارتا في مسيرات في عواصم المدن يوم الأحد تذكّران أنصارهما بملء استماراتهم وارسالها بالبريد.

ومن المفترض أن يكون ما یقرب من نصف الأسترالیین المؤهلین قد تلقوا استماراتهم بالبريد بنهاية الاسبوع الماضي بعد جرى ارسال استمارات الاستفتاء اعتبارا من 12 ايلول/سبتمبر الحالي، حيث من المقرر ان تظهر النتائج في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.