- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- اليابان تحارب المزعجين.. هكذا يمكنك التشويش على المتسبِّب في الضوضاء وإجباره على السكوت لا إرادياً
- شكوك في تلزيم البطاقة الممغنطة وفي الشركة الهندية
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- جريمة لا تصدق - سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته وتصويرها!
- واقع العرب: سوريا حقل تجارب للأسلحة!!
- ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟
- أخـرجـونـا من المــوت.. آلاف من الروهينغا يستغيثون لفتح ممر آمن للخروج من ميانمار.. والسلطات تهددهم: سنقتلكم جميعاً
- سوريا والعراق والإعصار
- كيف كَسِبَ “شُيوخ حماس″ جولات المُصالحة قبل أن تَبدأ؟ ولماذا كان التّوظيف الذّكي لوَرقة “دحلان” حاسمًا في تراجع قيادة السّلطة عن أخطائها؟ ولماذا لا نُعرف بالتّفاؤل ونَتحلّى بالحَذر تُجاه “تفاهمات” القاهرة الجديدة؟
- بداية جديدة للحرب السورية.. والجولان المنسي
- المواجهة تقترب في العراق
- هويّة بيومتريّة.. المشنوق لـ«الجمهورية»: الخلاف على التسجيل
- عون يحذر اللبنانيين من مخطط هدام
- عون: هدف الإشاعات التشكيك بالاستقرار
- فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي
- مُخيّم عين الحلوة تحوّل الى بؤرة خطرة خارج الدولة
- «سباق مكتوم» في لبنان على تخوم المرحلة الانتقالية في سورية
- عون يُطمئِن على الأمن ويدحض «الفساد» ويغادر إلى نيويورك
- مرجع لبناني: التنسيق مع سورية قائم عسكرياً وأمنياً واقتصادياً
- الأهلي المصري يتهم التحكيم بمجاملة الترجي
- ديبالا يعيد يوفنتوس إلى الصدارة بـ«هاتريك»
- مفاجأة «حماس» باغتت «فتح» وقطار المصالحة أمام اختبارات
- خسر حلفاءه ولم يربح خصومه: «حكيم معراب»... وحيداً
- تحذيرات السفارات «تُسمّم البلد»
أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
بعد اعتقالهما في مدينة دبي قبل 6 أسابيع، وصل الأخوين ابراهيم إلى سيدني واقتيدا من المطار إلى مركز الشرطة حيث تم توجيه تهم الانتماء إلى عصابة تهريب ومن المتوقع أن يمثل المتهمين الأربعة أمام القضاء اليوم الاثنين.
أشارت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد smh.com.au إلى خبر وصول المتهمين مايكل وفادي ابراهيم الى سيدني أمس بعد ان تم تسليمهما من قبل أمن دبي بعد ستة اسابيع تقريبا من اعتقالهما هناك إثر شبهات حول تورطهما في واحدة من أكبر مخططات الجريمة المنظمة في أستراليا.
وفور هبوط الطائرة التي أقلت الأخوين ابراهيم في مطار كنجس فورد سميث في سيدني مساء الاحد، اقتيد الأخوين تحت حراسة مكثفة من الشرطة الى مركز شرطة سيدنى في شارع جولبرن حيث وُجّه لهما تهمة الانتماء لعصابة دولية تختص بتهريب المخدرات والتبغ.
كما عاد إلى أستراليا أيضا كل من مصطفى ديب (34 سنة) وكودر جمعة (47 عاما) اللذين اعتقلا مع الاخوة ابراهيم في دبي في الثامن من آب / اغسطس خلال سلسلة من المداهمات التي اعتقل فيها اكثر من عشرين شخصا في سيدني ودبي.
لمحة مختصرة عن القضية
نفذت الشرطة الأسترالية في التاسع من آب أغسطس الماضي سلسلة مداهمات في جميع أنحاء سيدني على إثر تحقيقات في أحد أكبر عمليات الجريمة المنظمة في تاريخ استراليا. وبينما تم اعتقال أفراد من عائلة إبراهيم في سيدني خلال ثلاث عمليات أمنية واسعة النطاق، ألقي القبض على الشقيقين إبراهيم ومايكل إبراهيم ومصطفى ديب في الشارع بعد تناول العشاء معا في دبي.
وكانت وكالة فرانس برس أكدت آنذاك انه تم ضبط اكثر من 1.8 طن من المخدرات فى المداهمات، واُعتقل 17 شخصا فى كل من استراليا ودبي وهولندا.
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- مضيفات تايوانيات بالبكيني
- "فضيحة جنسية" لمضيفات على متن طائرات شركة ألمانية
- راقصة الباليه وعاشقة الأسد.. من تكون المراسلة الحربية التي أثارت جدلاً بهيئتها خلال فكّ الحصار عن دير الزور؟
- ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- شرطة الحدود الأسترالية تحتجز عشرات العمال في مزرعة للفراولة
- أستراليا: تغييرات جديدة على نظام منح رخص القيادة في NSW
- حجم غسل الأموال عبر المصارف الأسترالية 5 ملايين دولار يومياً
- تَخَلص من خرافات تناول بذور الفواكه لمقاومة الأمراض.. هذا ما حدث لرجل أسترالي تناول نوى المشمش للشفاء من السرطان
- أستراليا تنقل 200 طالب لجوء إلى مركز احتجاز جديد في بابوا غينيا الجديدة
- الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!
- عضو مجلس محلي بملبورن تشبه احتفالات "يوم استراليا" بالاحتفال بالمحرقة اليهودية
- العثور على ريشة طير نادر جداً في استراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)