أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم

بعد اعتقالهما في مدينة دبي قبل 6 أسابيع، وصل الأخوين ابراهيم إلى سيدني واقتيدا من المطار إلى مركز الشرطة حيث تم توجيه تهم الانتماء إلى عصابة تهريب ومن المتوقع أن يمثل المتهمين الأربعة أمام القضاء اليوم الاثنين.

أشارت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد smh.com.au إلى خبر وصول المتهمين مايكل وفادي ابراهيم الى سيدني أمس بعد ان تم تسليمهما من قبل أمن دبي بعد ستة اسابيع تقريبا من اعتقالهما هناك إثر شبهات حول تورطهما في واحدة من أكبر مخططات الجريمة المنظمة في أستراليا.

وفور هبوط الطائرة التي أقلت الأخوين ابراهيم في مطار كنجس فورد سميث في سيدني مساء الاحد، اقتيد الأخوين تحت حراسة مكثفة من الشرطة الى مركز شرطة سيدنى في شارع جولبرن حيث وُجّه لهما تهمة الانتماء لعصابة دولية تختص بتهريب المخدرات والتبغ.

كما عاد إلى أستراليا أيضا كل من مصطفى ديب (34 سنة) وكودر جمعة (47 عاما) اللذين اعتقلا مع الاخوة ابراهيم في دبي في الثامن من آب / اغسطس خلال سلسلة من المداهمات التي اعتقل فيها اكثر من عشرين شخصا في سيدني ودبي.

لمحة مختصرة عن القضية

نفذت الشرطة الأسترالية في التاسع من آب أغسطس الماضي سلسلة مداهمات في جميع أنحاء سيدني على إثر تحقيقات في أحد أكبر عمليات الجريمة المنظمة في تاريخ استراليا. وبينما تم اعتقال أفراد من عائلة إبراهيم في سيدني خلال ثلاث عمليات أمنية واسعة النطاق، ألقي القبض على الشقيقين إبراهيم ومايكل إبراهيم ومصطفى ديب في الشارع بعد تناول العشاء معا في دبي.

وكانت وكالة فرانس برس أكدت آنذاك انه تم ضبط اكثر من 1.8 طن من المخدرات فى المداهمات، واُعتقل 17 شخصا فى كل من استراليا ودبي وهولندا.