أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!

اضطر ركاب قطارات سيدني على الخطوط الغربية والشمالية للانتظار لفترة طويلة قبل أن تصل قطاراتهم على إثر خروج سيارة سيدة عن السيطرة واصطدامها بالحاجز وبعد ذلك استقرارها على سكة القطار في Toongabbie في شمال غربي مدينة سيدني.

وحسب صحيفة سيدني مورنغ هيرالد smh.com.au تم استدعاء الشرطة الى محطة Toongabbie فى الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين ليعثروا على السيارة وقد توقفت على سكة القطار ولم تصب السيدة التي كانت تقود السيارة بأي أذى ولم تحتاج لرعاية صحية حثيثة. وقام المسؤولون بإزالة السيارة من السكة قبل الساعة 8:30 صباحا وعادت الخدمات إلى وضعها الطبيعي قبل الساعة التاسعة صباحا.

ومن جانب آخر، أيد كل من رئيس بلدية سيدني كلوفر مور ورئيس حكومة مقاطعة أراضي العاصمة أندرو بار، مقترحا يقضي بتخفيض فترة رحلة القطار بين سيدني وكانبرا. وأضاف مور القول بأنه يمكن أن يصبح خدمة النقل بين المدينتين "مميزة" إذا تم تأمين التمويل اللازم من القطاع الخاص. وحصل السيد بار على دعم مور لتسريع رحلة القطار بين كانبيرا وسيدني خلال الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء بلديات عواصم الولايات الأسترالية.

وأشار السيد بار إلى أن بلديات منطقة كانبيرا، بما في ذلك Queanbeyan-Palerang وبلدية Yass Valley ،عبروا عن تأييدهم للمقترح أيضا. ويتم حاليا تسيير ثلاث رحلات بالقطار بين سيدني وكانبرا وتستغرق أربع ساعات على الأقل.