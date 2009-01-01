- أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- مصر تنتفض ضد "فتوى".. أجازت نكاح الزوجة المتوفاة
- اليابان تحارب المزعجين.. هكذا يمكنك التشويش على المتسبِّب في الضوضاء وإجباره على السكوت لا إرادياً
- شكوك في تلزيم البطاقة الممغنطة وفي الشركة الهندية
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- جريمة لا تصدق - سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته وتصويرها!
- واقع العرب: سوريا حقل تجارب للأسلحة!!
- ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟
- أخـرجـونـا من المــوت.. آلاف من الروهينغا يستغيثون لفتح ممر آمن للخروج من ميانمار.. والسلطات تهددهم: سنقتلكم جميعاً
- سوريا والعراق والإعصار
- كيف كَسِبَ “شُيوخ حماس″ جولات المُصالحة قبل أن تَبدأ؟ ولماذا كان التّوظيف الذّكي لوَرقة “دحلان” حاسمًا في تراجع قيادة السّلطة عن أخطائها؟ ولماذا لا نُعرف بالتّفاؤل ونَتحلّى بالحَذر تُجاه “تفاهمات” القاهرة الجديدة؟
- بداية جديدة للحرب السورية.. والجولان المنسي
- المواجهة تقترب في العراق
- هويّة بيومتريّة.. المشنوق لـ«الجمهورية»: الخلاف على التسجيل
- عون يحذر اللبنانيين من مخطط هدام
- عون: هدف الإشاعات التشكيك بالاستقرار
- فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي
- مُخيّم عين الحلوة تحوّل الى بؤرة خطرة خارج الدولة
- «سباق مكتوم» في لبنان على تخوم المرحلة الانتقالية في سورية
- عون يُطمئِن على الأمن ويدحض «الفساد» ويغادر إلى نيويورك
- مرجع لبناني: التنسيق مع سورية قائم عسكرياً وأمنياً واقتصادياً
- الأهلي المصري يتهم التحكيم بمجاملة الترجي
- ديبالا يعيد يوفنتوس إلى الصدارة بـ«هاتريك»
- مفاجأة «حماس» باغتت «فتح» وقطار المصالحة أمام اختبارات
أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
اضطر ركاب قطارات سيدني على الخطوط الغربية والشمالية للانتظار لفترة طويلة قبل أن تصل قطاراتهم على إثر خروج سيارة سيدة عن السيطرة واصطدامها بالحاجز وبعد ذلك استقرارها على سكة القطار في Toongabbie في شمال غربي مدينة سيدني.
وحسب صحيفة سيدني مورنغ هيرالد smh.com.au تم استدعاء الشرطة الى محطة Toongabbie فى الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين ليعثروا على السيارة وقد توقفت على سكة القطار ولم تصب السيدة التي كانت تقود السيارة بأي أذى ولم تحتاج لرعاية صحية حثيثة. وقام المسؤولون بإزالة السيارة من السكة قبل الساعة 8:30 صباحا وعادت الخدمات إلى وضعها الطبيعي قبل الساعة التاسعة صباحا.
ومن جانب آخر، أيد كل من رئيس بلدية سيدني كلوفر مور ورئيس حكومة مقاطعة أراضي العاصمة أندرو بار، مقترحا يقضي بتخفيض فترة رحلة القطار بين سيدني وكانبرا. وأضاف مور القول بأنه يمكن أن يصبح خدمة النقل بين المدينتين "مميزة" إذا تم تأمين التمويل اللازم من القطاع الخاص. وحصل السيد بار على دعم مور لتسريع رحلة القطار بين كانبيرا وسيدني خلال الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء بلديات عواصم الولايات الأسترالية.
وأشار السيد بار إلى أن بلديات منطقة كانبيرا، بما في ذلك Queanbeyan-Palerang وبلدية Yass Valley ،عبروا عن تأييدهم للمقترح أيضا. ويتم حاليا تسيير ثلاث رحلات بالقطار بين سيدني وكانبرا وتستغرق أربع ساعات على الأقل.
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- مضيفات تايوانيات بالبكيني
- "فضيحة جنسية" لمضيفات على متن طائرات شركة ألمانية
- راقصة الباليه وعاشقة الأسد.. من تكون المراسلة الحربية التي أثارت جدلاً بهيئتها خلال فكّ الحصار عن دير الزور؟
- ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- شرطة الحدود الأسترالية تحتجز عشرات العمال في مزرعة للفراولة
- أستراليا: تغييرات جديدة على نظام منح رخص القيادة في NSW
- حجم غسل الأموال عبر المصارف الأسترالية 5 ملايين دولار يومياً
- تَخَلص من خرافات تناول بذور الفواكه لمقاومة الأمراض.. هذا ما حدث لرجل أسترالي تناول نوى المشمش للشفاء من السرطان
- أستراليا تنقل 200 طالب لجوء إلى مركز احتجاز جديد في بابوا غينيا الجديدة
- الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!
- عضو مجلس محلي بملبورن تشبه احتفالات "يوم استراليا" بالاحتفال بالمحرقة اليهودية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)