إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 57
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!

اضطر ركاب قطارات سيدني على الخطوط الغربية والشمالية للانتظار لفترة طويلة قبل أن تصل قطاراتهم على إثر خروج سيارة سيدة عن السيطرة واصطدامها بالحاجز وبعد ذلك استقرارها على سكة القطار في Toongabbie في شمال غربي مدينة سيدني.

 

وحسب صحيفة سيدني مورنغ هيرالد smh.com.au تم استدعاء الشرطة الى محطة Toongabbie فى الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين ليعثروا على السيارة وقد توقفت على سكة القطار ولم تصب السيدة التي كانت تقود السيارة بأي أذى ولم تحتاج لرعاية صحية حثيثة. وقام المسؤولون بإزالة السيارة من السكة قبل الساعة 8:30 صباحا وعادت الخدمات إلى وضعها الطبيعي قبل الساعة التاسعة صباحا.

 

ومن جانب آخر، أيد كل من رئيس بلدية سيدني كلوفر مور ورئيس حكومة مقاطعة أراضي العاصمة أندرو بار، مقترحا يقضي بتخفيض فترة رحلة القطار بين سيدني وكانبرا. وأضاف مور القول بأنه يمكن أن يصبح خدمة النقل بين المدينتين "مميزة" إذا تم تأمين التمويل اللازم من القطاع الخاص. وحصل السيد بار على دعم مور لتسريع رحلة القطار بين كانبيرا وسيدني خلال الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء بلديات عواصم الولايات الأسترالية.

 

وأشار السيد بار إلى أن بلديات منطقة كانبيرا، بما في ذلك Queanbeyan-Palerang وبلدية Yass Valley ،عبروا عن تأييدهم للمقترح أيضا. ويتم حاليا تسيير ثلاث رحلات بالقطار بين سيدني وكانبرا وتستغرق أربع ساعات على الأقل.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب