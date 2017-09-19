- علماء أمريكيون قاب قوسين أو أدنى من وضع حد للموت البشري
- لأول مرة.. لقاء علني بين السيسي ونتنياهو
- ماذا قال ملك البحرين لرؤساء الجالية اليهودية؟
- أستراليا: طعنها حتى الموت.. توجيه تهم لابن يشتبه بقتله لوالدته في سيدني
- المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟
- نيكول كيدمان تشعل حفل الـ"Emmy Awards" بـ "قبلة ساخنة" لهذا الممثل.. وزوجها يصفّق!
- خلط أوراق “انقلابي” أم انتخابات مبكرة؟
- كورنيش الميناء: المخالفون يستظلون بصور رئيس الجمهورية!
- خريف غامض ينتظر لبنان: هل يأتي التغيير قبل أوانه؟
- كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟
- عن طالباني والسياسة
- أم مصرية تقتل رضيعها وأب أردني يصعق نجله حتى الموت
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
- بريطانية تفقد الوعي كلما ضحكت أو وصلت إلى الذروة الجنسية.. عندما تكون السعادة عذاباً
- زيت الأركان السحري ذهب سائل في المغرب
- هل الأعاصير مؤشر إلى نهاية الأرض؟
- قطر داخل قدر الضغط
- قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
- المغربية دنيا بطمة: زوجي يحترم كلمتي ويعملّي ألف حساب.. وما يكسر بخاطري!
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2017
- برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن!
- ليلة مجنونة من الشهوة والجنس
- لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة
- عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟
أظهرت دراسة قامت بها جامعة ماكواري ان أعداد الرجال الذين يختارون مهنة التعليم في المدارس تشهد انخفاضاً حاداً لدرجة أن المهنة ستصبح حكراً على الاناث فقط في حال لم تتدخل الحكومة وتضع حوافز جديدة للذكور لتشجيعهم على ممارسة هذه المهنة .
لماذا يبتعد الرجال عن مهنة التعليم في المدارس ؟
فقد أظهرت دراسة قامت بها جامعة ماكواري ان أعداد الرجال الذين يختارون مهنة التعليم في المدارس تشهد انخفاضاً حاداً لدرجة أن المهنة ستصبح حكراً على الاناث فقط في حال لم تتدخل الحكومة وتضع حوافز جديدة للذكور لتشجيعهم على ممارسة هذه المهنة .
وحسب الدراسة انخفض عدد المعلمين الذكور في المدارس الابتدائية من29% عام 1977 الى نسبة لا تتخطى ال 18%
وفي المدارس الثانوية، انخفض عدد المعلمين الذكور من 54% عام 1977 الى 40% في يومنا الحالي.
وتوقع البروفسور وراء هذه الدراسة كيفن ماغكراث أن ينعدم المعلمون الذكور من المدارس الابتدائية مع حلول عام 2067 وأن يتدنى عدد هؤلاء في المدارس الثانوية الى 5% فقط مع حلول نفس العام .
وعزا البروفسور ماغكراث هذا الانخفاض الى الاجور المتدنية التي يتقاضاها المعلمون والى تنامي الاعتقاد بأن مهنة التعليم ليست مهنة ذكورية .
وحسب الدراسة ايضاً فان خفض معدل العلامات المطلوبة للتخصص الجامعي في مهنة التعليم أبعد الشباب عنها .
وطالبت الدراسة هذه الحكومة بالقيام بحملة لتغيير الاعتقاد بأن مهنة التعليم هي مهنة تليق للنساء فقط وجعلها أكثر جاذبيةً للذكور ايضاً.
المعلم الابتدائي في مدرسة Epping nth Public school
انطوني فينيل ، وهو واحد من أربعة معلمين ذكور من اصل المعلميع العشرين في المدرسة ، أشار الى خوف بعض الرجال من اتهامهم بالتحرش الجنسي بالاطفال في حال مارسوا هذه المهنة بسبب الاعتقاد الخاطىء والمتنامي بأن الرجال الذين يعملون مع الأطفال هم مشتبه بهم !
وزير التعليم الفدرالي سايمون بيرمنغهام قال انه ليس هناك وصفة سحرية لزيادة عدد المعلمين الذكور موضحاً ان الحكومة تعمل دائماً على تحسين المستوى العلمي والأكاديمي للذين يمارسون هذه المهنة .
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: طعنها حتى الموت.. توجيه تهم لابن يشتبه بقتله لوالدته في سيدني
- المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟
- أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- شرطة الحدود الأسترالية تحتجز عشرات العمال في مزرعة للفراولة
- أستراليا: تغييرات جديدة على نظام منح رخص القيادة في NSW
- حجم غسل الأموال عبر المصارف الأسترالية 5 ملايين دولار يومياً
- تَخَلص من خرافات تناول بذور الفواكه لمقاومة الأمراض.. هذا ما حدث لرجل أسترالي تناول نوى المشمش للشفاء من السرطان
- أستراليا تنقل 200 طالب لجوء إلى مركز احتجاز جديد في بابوا غينيا الجديدة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)