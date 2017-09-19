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المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟

أظهرت دراسة قامت بها جامعة ماكواري ان أعداد الرجال الذين يختارون مهنة التعليم في المدارس تشهد انخفاضاً حاداً لدرجة أن المهنة ستصبح حكراً على الاناث فقط في حال لم تتدخل الحكومة وتضع حوافز جديدة للذكور لتشجيعهم على ممارسة هذه المهنة .

لماذا يبتعد الرجال عن مهنة التعليم في المدارس ؟

فقد أظهرت دراسة قامت بها جامعة ماكواري ان أعداد الرجال الذين يختارون مهنة التعليم في المدارس تشهد انخفاضاً حاداً لدرجة أن المهنة ستصبح حكراً على الاناث فقط في حال لم تتدخل الحكومة وتضع حوافز جديدة للذكور لتشجيعهم على ممارسة هذه المهنة .

وحسب الدراسة انخفض عدد المعلمين الذكور في المدارس الابتدائية من29% عام 1977 الى نسبة لا تتخطى ال 18%

وفي المدارس الثانوية، انخفض عدد المعلمين الذكور من 54% عام 1977 الى 40% في يومنا الحالي.

وتوقع البروفسور وراء هذه الدراسة كيفن ماغكراث أن ينعدم المعلمون الذكور من المدارس الابتدائية مع حلول عام 2067 وأن يتدنى عدد هؤلاء في المدارس الثانوية الى 5% فقط مع حلول نفس العام .

وعزا البروفسور ماغكراث هذا الانخفاض الى الاجور المتدنية التي يتقاضاها المعلمون والى تنامي الاعتقاد بأن مهنة التعليم ليست مهنة ذكورية .

وحسب الدراسة ايضاً فان خفض معدل العلامات المطلوبة للتخصص الجامعي في مهنة التعليم أبعد الشباب عنها .

وطالبت الدراسة هذه الحكومة بالقيام بحملة لتغيير الاعتقاد بأن مهنة التعليم هي مهنة تليق للنساء فقط وجعلها أكثر جاذبيةً للذكور ايضاً.

المعلم الابتدائي في مدرسة Epping nth Public school

انطوني فينيل ، وهو واحد من أربعة معلمين ذكور من اصل المعلميع العشرين في المدرسة ، أشار الى خوف بعض الرجال من اتهامهم بالتحرش الجنسي بالاطفال في حال مارسوا هذه المهنة بسبب الاعتقاد الخاطىء والمتنامي بأن الرجال الذين يعملون مع الأطفال هم مشتبه بهم !

وزير التعليم الفدرالي سايمون بيرمنغهام قال انه ليس هناك وصفة سحرية لزيادة عدد المعلمين الذكور موضحاً ان الحكومة تعمل دائماً على تحسين المستوى العلمي والأكاديمي للذين يمارسون هذه المهنة .

المصدر: SBS

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