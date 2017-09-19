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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

أستراليا: طعنها حتى الموت.. توجيه تهم لابن يشتبه بقتله لوالدته في سيدني

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
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أستراليا: طعنها حتى الموت.. توجيه تهم لابن يشتبه بقتله لوالدته في سيدني

أفادت مصادر بأن رجل قام بطعن والدته حتى الموت في منطقة الشواطئ الشمالية Northern beaches قرب سيدني في بيت تستأجره العائلة وتعود ملكيته إلى عارضة الأزياء جيما وارد.

أفادت صحيفة ديلي تلغراف عبر موقعها الالكتروني dailytelegraph.com.au بأن رجل يدعى جول وزاتكا قد وجهت إليه تهمة القتل العمد اثر اشتباه قيامه بطعن والدته حتى الموت في بيت تستأجره العائلة وتعود ملكيته إلى عارضة الأزياء جيما وارد. وأفادت مصادر أنه تم رفض طلب خروجه بكفالة هذا الصباح.

 

وكانت الضحية التي تدعى لارل لاتا (50 عاما) تعمل كمصففة شعر وتسكن مع ولديها منزلاً يطل على البحر في منطقة Avalonوعلقت مالكة العقار جيما وارد بالقول: "هذا خبر مؤسف حقا". وقالت جورجيا وستوود وهي فتاة تسكن بمقربة من البيت الذي وقعت فيه الجريمة، بأنها شاهدت رجلا يمشي في الشارع وبعد ذلك بلحظات تعالت أصوات الصراخ من المنزل المذكور.

 

وتوافد أفراد العائلة على المنزل لتقديم التعازي في هذه السيدة التي امتدحها المقربون ووصفوها بعبارات جميلة تظهر مدى محبتهم لها. وقال أحد شاهدي العيان أن عملية اعتقال ابن الضحية والمشتبه به تمت بكفاءة عالية حيث استخدمت الشرطة ثلاث طائرات عمودية بالإضافة لعناصر شرطة على الأرض.

 

ويذكر أن مالكة العقار تسكن حاليا مع شريكها بين Byron Bay و Newport ولم ترَ العائلة التي وقعت فيها الجريمة منذ ثلاثة أشهر.

المصدر: SBS

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العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

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