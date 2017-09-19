أستراليا: إنقاذ كوالا علق في إطار سيارة

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تم إنقاذ حيوان الكوالا بعد أن علق بإحدى إطارات سيارة في مدينة أديلايد جنوب أستراليا.

انتبه السائق إلى صغير الكوالا العالق بسيارته، فاتصل بفرق الإنقاذ التي حضرت إلى المكان على الفور، ليتم إطلاقه وإعادته إلى الطبيعة.