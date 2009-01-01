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أستراليا: انقسام في صفوف الحكومة بين الحريات الدينية وتشريع زواج المثليين
بين حقوق الانسان وتشريع زواج المثليين وحماية المؤسسات الدينية وحرية ممارسة الشعائر المختلفة يقف وزراء حكومة تيرنبول!
يحاول المحافظون في صفوف الحكومة الفدرالية المطالبة بالمزيد من الحماية للمؤسسات الدينية وحرية الخيار للمعارضين لتشريع زواج المثليين في وقت يتحضر فيه البرلمان الفدرالي لمناقشة التعديلات على قانون الزواج في البلاد والتي تضمنها مشروع قانون من اعداد السيناتور الأحراري Dean Smith .
وفي حين قال وزير الموارد Matt Canavan أنه سيقوم بإدخال التعديلات الموافقة لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحرية ممارسة الأديان قال مساعد وزير الخدمات الاجتماعية Zed Seselja أنه سيسعى لمنح الاهل حماية كاملة عند اختيار ما يتعلمه أبناؤهم بخصوص الاختلاف الجنسي.
بدوره اعتبر السيناتور الأحراري Dean Smith المعد لمشروع القانون أنه من غير المناسب الحديث عن الحريات الدينية وحماية الأهل في مشروع قانون مخصص لتشريع زواج المثليين مضيفاً أن الحديث عن حقوق الأهل سيؤخر من عملية تشريع زواج المثليين والتي صوّت الاستراليون لصالحها بشكل واضح.
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