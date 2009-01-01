أستراليا.. بشرى سارّة لسكان سيدني: اعفاء مشروط من رسوم تسجيل السيارات

كشفت رئيسة حكومة ولاية NSW غلاديس بيريجيكليان عن بشرى سارّة لسائقي السيارات الذين يتكبدون رسوم الطرق المدفوعة الـ Toll والذين يدفعون ما يزيد عن 25$ في الأسبوع على هذه الطرقات.

وتكمن البشرى السارة في أن حكومة NSW ستعفي السائقين الذين يدفعون ما يزيد عن 25$ في الأسبوع في رسوم عبور الطرقات المدفوعة من رسوم تسجيل السيارات Free Rego. والطرقات المدفوعة في الولاية هي:

M2, M7, M4, M5, Eastern Distributor, Cross City Tunnel, Lane Cove Tunnel and Sydney Harbour Bridge and Tunnel.

هذا ويدفع سائقو سيدني ما يصل إلى 7$ احياناً لعبور هذه الطرقات الأمر الذي اعتبرته بيريجيكليان يفرض على السائقين وليس اختيارياً اذ يجبر هؤلاء على استخدام الطرقات المدفوعة للوصول إلى أماكن عملهم.

وفي حين تختلف الرسوم بين الطرقات المدفوعة ويتمتع بعضها برسوم ثابتة مثل الـ M2 تفرض رسوم تصل إلى 7.16$ مثل الـ Eastern Distributor.

ويعتبر اعلان حكومة NSW خبراً ساراً للسائقين في المدينة اذ تصل رسوم تسجيل السيارة في NSW إلى 700$ بحسب نوعها وسنة تصنيعها.