أستراليا: "كوجي" من أفضل الشواطئ في سيدني

شاطئ بونداي شاطئ بونداي شاطئ بونداي شاطئ بونداي شاطئ بونداي شاطئ بونداي شاطئ كوجي شاطئ كوجي شاطئ كوجي شاطئ كوجي شاطئ كوجي شاطئ كوجي 1 من أصل 6

"كوجي" هي منطقة ساحلية تقع ضمن حدود بلدية Randwick يبعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق مدينة سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز، في النواحي الشرقية للمدينة.

تفوق شاطئ COOGEE على أشهر شاطئ في سيدني ضمن قائمة جديدة لأكثر مناطق سيدني جذبا للسياح.

وتبوأ شاطئ COOGEE المركز الأول في شواطئ سيدني كما وحصل على المرتبة الخامسة في قائمة أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في المدينة، بحسب موقع الكتروني أمريكي خاص بتقييم أفضل مواقع العطل والاجازات.

ومن المفاجئ أن شاطئ بونداي الذي يعتبر قبلة السواح، جاء في المرتبة العاشرة، وسبقه أيضا شاطئ Manly الذي جاء في المرتبة السابعة.

مميزات الشاطئ بحسب الموقع الإلكتروني:

أقل اكتظاظا من بونداي، ومياهه أكثر هدوءا، كما وأن بونداي معروف أكثر بارتياده من قبل من يريد ركوب الأمواج والسباحة، بينما يفضل كوجي من يريد الراحة والاسترخاء.

وقد بنا الموقع نتائجه على تحليل أكثر من 300 وجهة سياحية بحسب آراء آلاف السياح، وتحليلات الخبراء. ومما قاله بعض الزوار أنه قريب جدا من مواقف السيارات وتوجد قربه مطاعم وقهاوي، وأراض خضراء وأشجار وارفة الظلال حيث يستلقي الزوار تحتها.