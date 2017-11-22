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هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث علمي أو مؤتمر أو حدث فني؟
أعلنت وزارة الهجرة وحماية الحدود مؤخراً عن تأشيرة جديدة مؤقتة للقدوم إلى استراليا هي تاشيرة النشاط المؤقت Temporary Activity Visa 408 . ويحق للفنانيين والصحفيين والرياضيين ورجال الدين والباحثين الأكاديمين وغيرهم التقدم للحصول على هذه التأشيرة التي يمكن الحصول عليها لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر.
وبحسب خبيرة الهجرة واللجوء المحامية إيفا عبد المسيح التي تحدثت لهبة قصّوعة عن هذه التأشيرة الجديدة يمكن التقدم للحصول على التأشيرة الكترونياً عن طريق موقع وزارة الهجرة الرسمي وتختلف شروط الكفالة لهذه التأشيرة بحسب المدة التي ينوي المتقدم لها امضائها في استراليا.
وأهم مايميز هذه التأشيرة هو التالي:
- يمكن التقدم للحصول على تأشيرة النشاط المؤقت من داخل أو خارج أستراليا.
- يمكن التقدم للحصول على التأشيرة الكترونياً بالبحث عن Subclass 408 على موقع وزارة الهجرة www.border.gov.au
- يجب أن يكون الطلب مدعماً من قبل هيئة استرالية برسالة اذا كانت التأشيرة لمدة 3 أشهر أو أقل وبطلب رسمي اذا كانت المدة 6 اشهر.
- يجب تحديد نوع النشاط الذي تنوي القيام به في استراليا واثبات انك تعمل في هذا المجال فأهل الفن يجب أن يثبتوا ان لديهم مشروعاً أو فيلماً أو عملاً مسرحياً ينوون المشاركة فيه فيما الباحثون عليهم اثبات أنهم مشاركون في دراسة أو بحث علمي مع احدى المؤسسات التعليمية الأسترالية.
- يمكن للرياضيين ورجال الدين أيضاً التقدم للحصول على هذه التاشيرة كما انها تشمل المخرجين والممثلين والصحفيين.
للمزيد من التفاصيل بامكانكم زيارة موقع وزارة الهجرة:
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/408-
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