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أستراليا رحّلت وألغت تأشيرات 2000 مجرم منذ بدء العمل بالقانون الجديد!
سمحت التعديلات الجديدة على قانون الهجرة للسلطات بترحيل والغاء تأأشيرات المجرمين وان كانت دائمية
انضمت الناشطة في مجال مكافحة العنف الأسري روزي باتي إلى العديد من المنظمات والهيئات المجتمعية التي تناشد وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتون بعدم ترحيل السيدة Eileen Creamer والتي قتلت زوجها المعنّف وأمضت ستة اعوام من فترة محكوميتها.
وفي حين كانت Eileen Creamer أول سيدة في ولاية فكتوريا يتم توجيه تهمة الـ defensive homicideأي القتل دفاعاً عن النفس عام 2008 عندما قامت بطعن زوجها وضربه حتى الموت.
هذا وقد قضت المحكمة بسجن آيلين لمدة 11 عاماً لإثباتها أن زوجها كان يعتدي عليها ويعنفها وينشر صوراً فاضحةً لها على الانترنت ويجبرها على ممارسة الجنس مع رجال آخرين وضمن مجموعات.
وكون آيلين قادمة من نيوزيلاندة ولا تحمل الجنسية الأسترالية يسعى اليوم وزير الهجرة بيتر داتون غلى ترحيلها بعد ادخال تعديلات جديدة على قانون الهجرة يقضي بحق السلطات سحب الاقامة الدائمة وترحيل الشخص الذي يتم بحه اصدار قرار بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهراً اذ سيفشل هؤلاء تلقائياً بما يعرف بـ "اختبار الشخصية" "character test" .
ومنذ ادخال هذه التعديلات على قانون الهجرة قامت استراليا بترحيل أكثر من 2000 شخص من أعضاء نوادي الدراجات النارية وتجار المخدرات.
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العنكبوت الالكتروني
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