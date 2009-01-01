أستراليا: دار الفتوى تدين بشدة التفجير الإرهابي الغاشم بمسجد الروضة بالعريش

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالَمِين، وصلَّى اللهُ وسلَّم على سيدنا محمَّد وعلى آلِه وصحبه الطيّبين الطاهرين.

أما بعد، ببالغ الألم والأسى والصدمة تلقينا نبأ التفجير الإرهابي البربري، في مسجد بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد في شمال سيناء، أمس أثناء صلاة الجمعة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن عدد من الشهداء والمصابين.

وإننا إذ ندين بشدة هذه الأعمال البشعة الشنيعة نعتبر أن هذا عدوان غاشم على كل القيم والأعراف، وأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن وهز استقرار البلاد لا تصب في مصلحة أمتنا ولا تخدم قضايانا، وأن هذا المسلسل الإجرامي الذي يتستر بشعارات الدين الإسلامي والمتنقل من دولة إلى أخرى لا يمكن لأي مسلم في العالم إلا أن يدينه لأنه يتعارض مع مبادىء الإسلام، ونأمل أن تتوصل السلطات المصرية إلى الإرهابيين المجرمين حتى ينالوا جزاءهم وأن تقطع دابرهم، ومصادر تمويلهم وتسليحهم.

إن دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا تؤكد إدانتها واستنكارها التام للإرهاب البغيض ومرتكبيه ومساندتها لكل إجراء ضده، مجددة موقفها الرافض لهذه الأعمال ونبذها التطرف والعنف الممقوت بمختلف أشكاله وصوره، وتطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وتكثيف جهوده لمحاربة هذه الظاهرة الخبيثة والعمل على استئصال هذا الدرن وهذه الأفكار السامة المتطرفة وأخذ الإجراءات السليمة والجذرية لفضح المتطرفين وكشف عقائدهم الفاسدة التي ينبذها علماء الإسلام وعامتهم، داعية فى الوقت نفسه إلى وجود تعاون ديني على مستوى دولي وإقليمي لهذا الغرض وتفعيل كافة الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه على المستويين الإقليمي والدولي.

إن دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا تعبر لمصر الحبيبة حكومة وشعبا عن بالغ تعاطفها وتضامنها ولأسر وذوي الضحايا عن خالص العزاء والمواساة.

أمين عام دار الفتوى

الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني