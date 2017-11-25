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الرئيسية | استراليا | مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد
المصنفة ايضاً في: اخبار الجالية اللبنانية والعربية, استراليا, لبنان

مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 55 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 119
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صوت جبلي وهو ابن الجبل بيرج الدني رج لتفكر انك بزمن نصري وصباح ووديع ، كتار غنوا بس قلال يلي استمروا ابن الجبل بنى مملكته بلبنان وبالمهجر احتضنت استراليا موهبته وردوا لبنان على ربوعه وجبله وسهله ولأنه مطرب مشهور بحبه لوطنه وبعده عن طائفية لبنان اختار من سنة ينهض باقتصاد وطنه ويمد يده للعائلات اللبنانية فاختار زغرتا تحديدا بسبعل ليفتتح فيها مطعم المأكولات اللبنانية وهيك بكون شجع اليد اللبنانية العاملة وساهم بإعمار لبنان وإعمار شمال لبنان طبعا هو وجدي حماد مطرب استراليا الأول .

 

احتفل المطرب وجدي حماد بمرور العام الأول لمطعم النسيم الذي افتتحه العام الماضي بحضور أهل الفن والصحافة والاصدقاء وشخصيات بارزة في المجتمع .

بداية كلمات ترحيبية من الشاعر نسيم العلم بالحضور ثم اعتلى المنصة المطرب وجدي حماد وأشعل الحفل حيث رقص الجميع احتفالا بالذكرى الأول لمطعم النسيم .

تلاه الفنان جاد القمر والفنانة ألين عبود فكان حفلاً مميزاً حيث تفاعل الحضور بالدبكة اللبنانية الزغرتاوية .

وبعدها قطع مطرب استراليا قالب الحلوى محاطاً بالأصدقاء .

 

بدورنا نبارك للمطرب حماد سنوية مطعم النسيم وتبقى الصديق الوفي ومطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد مطرب محبوب من أبناء وطنه أدامك الله في قلوبنا وقلوب محبينك .

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