أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ولا مقاعد لحزب هانسن

لم يتضح بعد من هو الفائز في انتخابات كوينزلاند التي جرت السبت في كافة انحاء الولاية مع توقف الفرز الليلة الماضية ولم يتقرر بعد مصير عشرة مقاعد من اصل 93 هي قوام برلمان الولاية.

ولن يصبح بالامكان معرفة الفائز الا بعد ايام من الان وبعد ان يتم حساب الاصوات التفضيلية وفرز استمارات التصويت المبكر.

ويحتاج اي حزب للفوز ب 47 مقعداً في اقل تقدير من اجل تشكيل حكومة اغلبية.

وحتى لحظة التوقف عن فرز الاصوات الليلة الماضية كان حزب العمال يتقدم ب 43 مقعداً مقابل 38 مقعداً لحزب الوطنيين الاحرار ولم يحصل حزب السيناتور باولين هانسن (حزب امة واحدة) على اي مقعد من مقاعد الولاية حتى الان في حين احتفظ حزب Katter بمقعدين.

وما زال لحزب باولين هانسن بعض الامل بالفوز بمقعد Mirani والذي كان يحتفظ به حزب العمال ولكن مشرح حزب امة واحدة لديه تقدم في هذه المقعد بانتظار استئناف عد الاصوات اليوم واحتساب الاصوات التفضيلية.

وكان الناخبون في كوينزلاند قد توجهوا السبت الى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة دعت اليها رئيسة حكومة الولاية انستازيا بالاشاي.

ومن المتوقع ان يتم استئناف الفرز اليوم في وقت عبرت فيه زعيمة العمال في كوينزلاند بالاشاي عن ثقتها بالفوز وبتشكيل حكومة اغلبية.

فيما شدد زعيم المعارضة في الولاية Tim Nicholls على ان عدم حصول العمال على الاغلبية في البرلمان سيضع بالاشاي امام اختبار حقيقي للالتزام بوعودها الانتخابية بعد الائتلاف مع حزب Katter.

اللافت ان حزب العمال خسر حتى الان ثلاثة من مقاعده التقليدية غير انه فاز في مقاعد اخرى مما يبقي الباب مفتوحا امام جميع الاحتمالات بانتظار انتهاء فرز الاصوات.