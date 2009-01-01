أستراليا: %71 من دخل العائلات يصرف لتغطية تكاليف الايجار

كشف تقرير جديد تناول القدرة على تحمل تكاليف الايجار أن عدداً كبيراً من الأستراليين غير قادرين تحمل اعباء تكاليف السكن بالإيجار حتى في المدن حيث تتواجد الغالبية العاملة.

هذا وتبقى مدينة سيدني المدينة الأغلى في أستراليا من حيث الايجارات تليها هوبارت اذ يدفع العازبون في سيدني ما يوازي 97% من مداخيلهم للإيجار.

وفي حديث مع الـ ABC قالت Ellen Witte المشاركة في اعداد التقرير أنّ الطلاب والمتقاعدين والعائلات التي لديها اطفال هم الفئات التي تعاني أكثر من غيرها من حيث اسعار الايجارات .

وبحسب التقرير جاء ترتيب المدن الأسترالية من حيث عدم قدرة ساكنيها على تغطية تكاليف الايجار كالتالي:

سيدني في المركز الأول اذ يصرف معظم ساكني سيدني كمتوسط 29% من مداخيلهم على الايجار.

هوبارت كانت المفاجأة في المركز الثاني والسبب هو نقص توفر المنازل في حين تصرف العائلات حوالي 25% من مداخيلها لتغطية تكاليف الايجار.

بريزبن في المركز الثالث اذ تصرف العائلات ما يعادل 25% من مداخيلهم لتغطية تكاليف الايجار.

ملبورن في المركز الرابع وتصرف العائلات 24% من مداخيلها لتغطية تكاليف الايجار.

كانبرا في المركز الخامس و 22% من المداخيل تصرف على الايجار.

وبيرث في المركز السادس اذ يصرف ساكنو المدينة 21% من مداخيلهم على الايجار.

هذا ويعتبر التقرير أن أي عائلة تصرف حوالي 30% من دخلها السنوي على الايجار عائلةً تعاني من 'housing stress'. وبحسب هذا التصنيف يعاني سكان المناطق التي تبعد عن قلب مدينة سيدني حوالي 10 كم من الايجار الذي يعتبر 'severely to extremely unaffordable

وهذه المناطق هي

Darling Harbour, Dawes Point, Haymarket, Millers Point and The Rocks.

وبحسب التقرير فإنّ المناطق التي تعد الأغلى والتي ليست بمتناول اليوم في ملبورن هي:

Albert Park, Middle Park and Brighton East.