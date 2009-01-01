لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين

اقر مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم في تصويت تاريخي مشروع القانون الذي تقدم به السناتور دين سميث لتشريع زواج المثليين بأغلبية ثلاثة و اربعين صوتا مؤيدا، مقابل اثني عشر صوتا معارضا.

و من المقرر ان يناقش مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون تمهيدا لاقراره ايضا. عضوة مجلس الشيوخ العمالية بيني وونغ اعتبرت ان الفضل يعود الى الشعب الاسترالي في الوصول الى هذه النتيجة التاريخية.