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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين

في تصويت تاريخي، مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون زواج المثليين.

آخر تحديث: منذ 39 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين

اقر مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم في تصويت تاريخي مشروع القانون الذي تقدم به السناتور دين سميث لتشريع زواج المثليين بأغلبية ثلاثة و اربعين صوتا مؤيدا، مقابل اثني عشر صوتا معارضا.

 

و من المقرر ان يناقش مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون تمهيدا لاقراره ايضا. عضوة مجلس الشيوخ العمالية بيني وونغ اعتبرت ان الفضل يعود الى الشعب الاسترالي في الوصول الى هذه النتيجة التاريخية.

المصدر: SBS

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